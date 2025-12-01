HLV Mano Polking mở đường cho U22 Việt Nam có lực lượng mạnh nhất tại SEA Games 33.

U22 Việt Nam vừa đón nhận tin rất tích cực khi HLV Mano Polking khẳng định sẽ ưu tiên tối đa cho việc Đình Bắc và Minh Phúc hội quân sớm. Đây là hai trụ cột quan trọng của đội bóng áo đỏ trước thềm SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan.

HLV Mano Polking mở đường cho U22 Việt Nam

Trước đó, nguồn tin của Xoilacz TV xác nhận đã xuất hiện lo ngại rằng bộ đôi của CAHN có thể bỏ lỡ trận ra quân SEA Games vì bận chinh chiến ở đấu trường quốc tế cùng CLB. Tuy nhiên, mọi vướng mắc đã được tháo gỡ khi chính HLV trưởng CAHN lên tiếng xác nhận việc họ sẽ trở về phục vụ ĐTQG.

Trong cuộc họp báo sau trận thua Thể Công Viettel tại Cúp Quốc gia 2025/26 ngày 23/11, HLV Polking nói rõ: “Đình Bắc và Minh Phúc sẽ được tạo điều kiện để tập trung cùng U22 Việt Nam ngay từ giai đoạn đầu.” Lời khẳng định này giúp BHL U22 Việt Nam yên tâm về lực lượng cho chiến dịch quan trọng sắp tới.

Ngay sau tuyên bố của ông Polking, cả hai cầu thủ được yêu cầu lên đường tới Vũng Tàu để hội quân. Trước họ, hậu vệ Lý Đức cũng đã được CAHN cho phép tập trung sớm. Điều này đồng nghĩa rằng U22 Việt Nam sẽ có đầy đủ quân số mạnh nhất cho hành trình tìm kiếm thành tích tại SEA Games 33.

Ở góc độ CLB, CAHN vừa trở thành cựu vương Cúp Quốc gia khi thất bại trước Thể Công Viettel trên loạt sút luân lưu. Đây là trận đấu mà đội bóng ngành công an dẫn trước nhưng không thể giữ lợi thế. Nhìn nhận về trận đấu, HLV Polking cho rằng đối thủ đã pressing hiệu quả ngay từ hiệp một.

Ông phân tích rằng Viettel đã phong tỏa nhiều hướng triển khai bóng của CAHN, khiến đội không có nhiều khoảng trống để tạo cơ hội. Một số pha mất bóng không đáng có cũng khiến CAHN gặp nhiều tình huống phản công nguy hiểm.

Dù các giải nội địa tạm dừng, CAHN vẫn đứng trước một lịch trình đầy thử thách. Ngày 27/11, họ sẽ đón tiếp Beijing Guoan trong khuôn khổ AFC Champions League Two 2025/26. Không lâu sau đó, vào ngày 3/12, đội sẽ hành quân sang Thái Lan để đối đầu Buriram United tại Shopee Cup.

Việc chấp nhận nhả quân cho U22 Việt Nam trong bối cảnh CAHN phải thi đấu quốc tế liên tục cho thấy sự ưu tiên lớn dành cho đội tuyển. Với lực lượng gần như mạnh nhất, thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể tự tin hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương tại SEA Games 33.