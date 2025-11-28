Trang chủ  /  Tin Tức Mới Nhất  /  Maresca hài lòng với màn trình diễn chắc chắn của Chelsea trên sân Turf Moor

Maresca hài lòng với màn trình diễn chắc chắn của Chelsea trên sân Turf Moor

  11:37 - 28/11/2025

Huấn luyện viên Enzo Maresca khẳng định Chelsea đã thể hiện đúng bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi đánh bại Burnley 2-0 trong chuyến làm khách được đánh giá không hề dễ dàng. Trả lời Sky Sports sau trận đấu, ông bày tỏ sự hài lòng khi đội bóng vừa xoay tua hợp lý, vừa duy trì được sự an toàn nơi hàng thủ.

Nguồn tin của Xoilac Net xác nhận, trước Burnley, chiến lược gia người Ý đưa ra tới bốn sự thay đổi so với đội hình từng thắng Wolves. Trong đó, quyết định đáng chú ý nhất là để Moises Caicedo ngồi dự bị nhằm giúp tiền vệ này hồi phục sau đợt tập trung vất vả cùng đội tuyển Ecuador. Dù thiếu vắng một trong những mắt xích quan trọng, Chelsea vẫn giữ được thế chủ động trong phần lớn thời gian.

Theo Maresca, đây là trận đấu không hề đơn giản vì nhiều yếu tố nằm ngoài chuyên môn. Các cầu thủ Chelsea phải ra sân từ rất sớm trong bối cảnh vừa trải qua quãng nghỉ quốc tế, khiến cảm giác bóng và sự tập trung chưa đạt mức tối ưu. Bên cạnh đó, điều kiện sân bãi và việc phải điều chỉnh đội hình để đảm bảo thể lực cũng tạo ra không ít thách thức.

Maresca hài lòng với màn trình diễn chắc chắn của Chelsea trên sân Turf Moor.

Tuy nhiên, Chelsea vẫn đứng vững trước áp lực và kiểm soát thế trận theo đúng ý đồ của ban huấn luyện. Maresca nhấn mạnh rằng tinh thần thi đấu tập trung và sự tuân thủ chiến thuật của toàn đội là nền tảng giúp họ vượt qua những thời điểm khó khăn.

Điểm sáng lớn nhất trong mắt Maresca chính là khả năng phòng ngự đầy chắc chắn. Chelsea hầu như không cho Burnley cơ hội áp sát khung thành, ngoại trừ một tình huống rõ rệt trong hiệp hai. Dù đôi lúc phải lùi sâu khi đội chủ nhà đẩy cao đội hình, hệ thống phòng ngự của “The Blues” vẫn hoạt động mạch lạc và giữ sạch lưới một cách thuyết phục.

Maresca khẳng định rằng chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng với những gì Chelsea thể hiện. Theo ông, việc duy trì sự kiên nhẫn, giữ nhịp kiểm soát bóng và hạn chế sai sót là chìa khóa giúp đội khách định đoạt trận đấu.

Thắng lợi 2-0 không chỉ mang về thêm ba điểm quan trọng, mà còn cho thấy chiều sâu đội hình của Chelsea dưới bàn tay của Maresca. Những cầu thủ được trao cơ hội đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp hệ thống chiến thuật không bị xáo trộn và chứng minh rằng Chelsea có đủ nhân sự để xoay tua trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

chelsea-thang-dam-doi-truong-reece-james-het-loi-khen-sao-tre-acheampong
Đối với Maresca, đây còn là bước chạy đà quan trọng cho chuỗi trận then chốt phía trước. Ông tin rằng nếu đội bóng tiếp tục phát huy tính kỷ luật và sự linh hoạt như ở Turf Moor, Chelsea hoàn toàn có thể hướng đến những kết quả tích cực hơn trong thời gian tới.

