Nhận định soi kèo Atalanta vs Genoa lúc 21h00 ngày 3/12/2025

Soi kèo châu Á Atalanta vs Genoa: 0.98*-1.0*097

Đội chủ nhà Atalanta sẽ tiếp đón Genoa trên sân Atleti Azzurri d’Italia trong khuôn khổ vòng 16 Cúp Quốc Gia Ý. Với lợi thế sân nhà, chiều sâu đội hình vượt trội và lối chơi đang dần vào guồng, Atalanta được đánh giá rất cao trong việc giành chiến thắng để tiến vào vòng tiếp theo.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Raffaele Palladino, Atalanta đang trình diễn lối đá pressing tốc độ cao, chuyển trạng thái linh hoạt và đặc biệt nguy hiểm ở hai biên. Dù kết quả thời gian gần đây chưa thực sự như kỳ vọng, 5 trận gần nhất họ có 2 trận hòa và 3 thất bại, nhưng các trận thua đều đến trước những đối thủ mạnh tại Serie A. Sau 12 vòng đấu, Atalanta giành 13 điểm và đứng vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, tuy nhiên thống kê này không phản ánh đúng sức mạnh thực tế của đội chủ sân Atleti Azzurri d’Italia.

Điều mang lại niềm tin lớn cho người hâm mộ chính là phong độ ấn tượng trên sân nhà. Atalanta luôn thi đấu bùng nổ khi nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV nhà, đặc biệt tại các trận đấu cúp – nơi họ thường thể hiện quyết tâm rất lớn.

Ở bên kia chiến tuyến, Genoa dưới quyền HLV Daniele De Rossi đang sở hữu phong độ tương đối tích cực. Trong 5 trận gần nhất, Genoa giành 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ thua 1 trận. Lối chơi của họ cân bằng giữa phòng ngự số đông và phản công nhanh dựa trên tốc độ của các mũi nhọn.

Tuy nhiên, mỗi khi chạm trán những đội bóng sở hữu khả năng lên bóng tốc độ và thể lực mạnh như Atalanta, Genoa thường gặp khó trong việc duy trì khối đội hình. Ngoài ra, Genoa còn thi đấu thiếu bùng nổ trên sân khách – nơi họ thường bị cuốn vào thế trận phòng ngự bị động và không đủ nhân sự để tạo áp lực ngược lại đối phương.

Chính vì vậy, dù có phong độ khá tốt nhưng nguy cơ Genoa nhận thất bại trong trận đấu này vẫn rất cao, nhất là khi Atalanta có thêm động lực rất lớn tại Cúp Quốc Gia Ý.

Chọn: Atalanta

Soi kèo tài xỉu Atalanta vs Genoa: 0.98*2.5*097

Thống kê chỉ ra rằng Atalanta ghi 14 bàn và để thủng lưới 14 bàn sau 12 vòng đấu, trong khi Genoa ghi 13 bàn và thủng lưới 20 bàn cùng số trận.

Atalanta có hàng công giàu đột biến nhưng phòng ngự đôi khi thiếu tập trung, đặc biệt ở các pha phản công nhanh. Genoa mùa này không còn theo đuổi lối chơi phòng ngự tiêu cực mà chuyển sang thi đấu cởi mở hơn, tạo ra nhiều tình huống tấn công trực diện. Một yếu tố đáng chú ý: 5/6 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội đều có từ 3 bàn thắng trở lên. Khi Atalanta đẩy cao đội hình, khoảng trống phía sau cũng là cơ hội để Genoa khai thác.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Atalanta vs Genoa: 0.98*-0.5*097

Atalanta có thói quen tấn công mạnh ngay từ đầu trận. HLV Palladino thường đẩy biên dâng cao và cho tuyến giữa áp sát tầm cao để tạo ra áp lực liên tục. Ngược lại, Genoa khả năng cao sẽ ưu tiên phòng ngự nhưng trước sức ép dồn dập, việc giữ sạch lưới ngay trong hiệp 1 là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Atalanta vs Genoa:

Atalanta: Updating

Genoa: Updating

Atalanta 3-1 Genoa (Chọn Atalanta– Tài cả trận).