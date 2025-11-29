Soi kèo châu Á Audax Italiano vs Nublense: 0.98*1.0*097

Đội chủ nhà Audax Italiano sẽ tiếp đón Nublense trên sân Estadio Bicentenario de La Florida trong khuôn khổ vòng 29 giải VĐQG Chile. Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình đồng đều hơn, giới chuyên gia đánh giá cơ hội giành trọn 3 điểm của Audax Italiano là hoàn toàn khả thi.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Juan José Ribera, Audax Italiano đang thi đấu thiếu ổn định trong thời gian gần đây. Ở 5 trận gần nhất, họ chỉ giành được 2 chiến thắng, 0 trận hòa và để thua 3 trận. Mặc dù phong độ phập phù nhưng xét tổng thể, Audax Italiano vẫn đang duy trì vị trí thứ 6 trên BXH với 46 điểm sau 28 vòng – nằm trong nhóm cạnh tranh vé dự Copa Sudamericana. Điểm tựa sân nhà chính là lợi thế lớn của Audax Italiano, nơi họ luôn thi đấu bùng nổ và tự tin đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu.

Ở chiều ngược lại, Nublense lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn ngược lại. Dưới sự chỉ đạo của HLV Fernando Díaz, đội bóng đang cho thấy sự sa sút nghiêm trọng và thiếu bản lĩnh trong lối chơi. Ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ không có bất kỳ chiến thắng nào, hòa 1 và thua tới 4 trận. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm cá nhân, trong khi hàng công không thể tận dụng cơ hội. Với phong độ bất ổn và chất lượng đội hình thua kém rõ rệt, nguy cơ trắng tay của Nublense trong chuyến hành quân này là rất lớn.

Chọn: Audax Italiano

Soi kèo tài xỉu Audax Italiano vs Nublense: 0.98*2.5/3*097

Thống kê chỉ ra rằng Audax Italiano ghi 48 bàn và để thủng lưới 42 bàn sau 28 vòng, trong khi Nublense ghi 26 bàn và thủng lưới 39 bàn cùng số trận. Nhìn vào các con số có thể thấy: khả năng ghi bàn của Audax Italiano là rất đáng tin, nhưng họ lại phòng ngự không thực sự chắc chắn. Nublense tuy ghi bàn không nhiều nhưng lại có số lần để lọt lưới rất cao.

Một yếu tố quan trọng: Audax Italiano có xu hướng đẩy cao đội hình sớm để tìm bàn thắng, còn Nublense thường bị rơi vào trạng thái chống đỡ và dễ mắc sai lầm khi bị áp lực. Nếu đội chủ nhà có bàn mở điểm sớm, trận đấu chắc chắn sẽ trở nên cởi mở hơn, bởi Nublense buộc phải dâng cao để tìm bàn gỡ – điều này tạo ra rất nhiều khoảng trống để phản công.

Do đó, nhiều khả năng trận đấu sẽ xuất hiện nhiều bàn thắng ở cả hai hiệp.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Audax Italiano vs Nublense: 0.98*0.5*097

Audax Italiano là đội có thói quen nhập cuộc nhanh và tấn công phủ đầu. 4/5 trận gần nhất họ đều ghi bàn ngay trong hiệp 1, trong đó 3 bàn đến trong 20 phút đầu. Trong khi đó, Nublense lại nhập cuộc chậm, phối hợp thiếu nhịp nhàng và thường xuyên mất bóng nguy hiểm khi đối phương áp sát tầm cao.

Với tốc độ tấn công mạnh mẽ và lợi thế sân nhà, Audax Italiano hoàn toàn có thể vươn lên dẫn trước từ rất sớm.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Audax Italiano vs Nublense:

Audax Italiano 3-1 Nublense (Chọn Audax Italiano– Tài cả trận).