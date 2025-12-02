Soi kèo châu Á Baleares vs Espanyol: Updating

Đội chủ nhà Baleares sẽ tiếp đón Espanyol trên Sân Estadio Balear trong khuôn khổ vòng 2 Cup Nhà Vua Tây Ban Nha. Mặc dù sở hữu lợi thế sân nhà, nhưng trước một đối thủ được đánh giá cao hơn cả về phong độ, lực lượng lẫn sự ổn định trong lối chơi, nguy cơ trắng tay là điều Baleares hoàn toàn có thể phải đối diện.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Jagoba Arrasate, Union Berlin đang thi đấu thiếu thuyết phục trong thời gian gần đây. Ở 5 trận gần nhất, họ chỉ giành được 2 chiến thắng 0 trận hòa và để thua tới 3 trận. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm cá nhân trong khi hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ ràng khiến Baleares chìm sâu trên bảng xếp hạng. Sau 38 vòng đấu, đội chủ nhà Baleares mới có 29 điểm, tạm đứng thứ 19, và không còn giữ được hình ảnh khó chịu như những mùa giải trước.

Dù được chơi trên sân nhà, Baleares khó có thể lấn lướt trước đối thủ đang đạt phong độ tốt. Việc mất điểm hoặc thậm chí nhận thất bại là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi đội chủ nhà không tìm ra lời giải trong khâu phòng ngự.

Bên kia chiến tuyển, đội khách Espanyol dưới sự chỉ đạo của HLV Manolo González lại đang thể hiện sự ổn định trong mùa giải năm nay. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ có 3 chiến thắng, 0 trận hòa và để thua 2 trận. Phong độ ổn định đó giúp đội khách đang có được 24 điểm sau 14 vòng đấu và tạp thời xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng giải vô đich Tây Ban Nha.

Hàng tiền vệ giàu tính sáng tạo cùng hàng công có khả năng tận dụng thời cơ tốt đang là điểm tựa lớn của Espanyol. Bên cạnh đó, bản lĩnh thi đấu sân khách Espanyol cũng được cải thiện đáng kể, cho thấy Espanyol hoàn toàn đủ khả năng ra về với chiến thắng trong trận đấu này.

Chọn: Espanyol

Soi kèo tài xỉu Baleares vs Espanyol: Updating

Thống kê cho thấy Baleares ghi được 23 bàn và để thủng lưới 59 bàn sau 38 vòng đấu. Trong khi đó, Espanyol ghi 18 bàn và thủng lưới 16 bàn sau 14 vòng đấu đã qua. Hàng thủ của cả hai đội đều không mang lại sự yên tâm nhưng khả năng ghi bàn lại khá ổn định.

Cả hai đội đều sở hữu hàng công hoạt động hiệu quả nhưng hàng thủ chưa mang lại sự yên tâm, đặc biệt là Baleares với số bàn thua cao. Espanyol lại có xu hướng đẩy cao đội hình từ sớm để tìm bàn thắng, trong khi Baleares thường rơi vào trạng thái bị động khi chịu áp lực.

Nếu Espanyol sớm tìm được bàn mở tỷ số, trận đấu sẽ trở nên cởi mở hơn khi Baleares buộc phải dâng cao đội hình đáp trả, tạo ra nhiều khoảng trống phía sau.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Baleares vs Espanyol: Updating

Espanyol thường nhập cuộc nhanh và hiệu quả. 4/5 trận gần nhất họ đều mở tỷ số ngay trong hiệp 1, trong đó 3 bàn đến trong 20 phút đầu. Ngược lại, Baleares nhập cuộc chậm, phối hợp thiếu mạch lạc và dễ mắc sai lầm khi đối phương pressing tầm cao.

Khả năng Espanyol vượt lên sớm trong hiệp 1 được đánh giá rất cao.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Baleares vs Espanyol:

Baleares: Updating

Espanyol: Updating

Baleares 1-4 Espanyol (Chọn Espanyol – Tài cả trận).