Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Barcelona vs Atletico Madrid lúc 3h00 ngày 3/12/2025

Nhận định soi kèo Barcelona vs Atletico Madrid lúc 3h00 ngày 3/12/2025

  • 04:36 - 30/11/2025

Soi kèo châu Á Barcelona vs Atletico Madrid: Updating

Đội chủ nhà Barcelona sẽ tiếp đón Atletico Madrid trên sân Camp Nou trong khuôn khổ vòng 15 giải VĐQG Tây Ban Nha – La Liga. Với lợi thế sân bãi cùng phong độ đang lên trong thời gian gần đây, Barcelona được giới chuyên gia nhận định có khả năng cao giành trọn 3 điểm qua đó tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hans-Dieter Flick, Barcelona đang thể hiện sự ổn định cùng lối chơi giàu tính khoa học. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ sân Camp Nou giành 4 chiến thắng và chỉ thua 1 trận, mang về tổng cộng 34 điểm sau 14 vòng đấu và tạm thời xếp vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Hệ thống chiến thuật của Barcelona tập trung vào khả năng kiểm soát bóng trung lộ, pressing tầm cao và chuyển trạng thái tấn công cực kỳ nhanh khi cướp được bóng.

Không thể không nhắc đến lợi thế khổng lồ từ thánh địa Camp Nou – nơi Barcelona luôn thi đấu bùng nổ trước bầu không khí cuồng nhiệt của hàng chục nghìn cổ động viên. Mỗi khi được chơi trên sân nhà, Barca luôn chủ động áp đặt thế trận, đẩy bóng ra hai biên và dồn dập tạo ra sức ép lên phần sân đối phương. Nếu duy trì được lối chơi quen thuộc này, đội chủ nhà hoàn toàn có thể khiến Atletico gặp nhiều khó khăn.

nhan-dinh-soi-keo-barcelona-vs-atletico-madrid-luc-3h00-ngay-3-12-2025
Nhận định soi kèo Barcelona vs Atletico Madrid lúc 3h00 ngày 3/12/2025

Ở bên kia chiến tuyến, Atletico Madrid tiếp tục là một trong những đội bóng thi đấu ổn định nhất tại La Liga và là ứng cử viên nặng ký cho cuộc đua vô địch. Dưới bàn tay của HLV Diego Simeone, Atletico duy trì triết lý bóng đá phòng ngự phản công cực kỳ khó chịu với tính kỷ luật gần như tuyệt đối.

Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Atletico Madrid toàn thắng cả 5 trận, cho thấy phong độ cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu và đẳng cấp sân Camp Nou lại cho thấy Barcelona vẫn là “khắc tinh” của Atletico. Trong 8 lần gần nhất hành quân đến Camp Nou, Atletico không giành được bất kỳ chiến thắng nào — hòa 2 và thua 6 trận. Mỗi khi đối đầu Barcelona trên sân khách, Atletico thường rơi vào trạng thái bị động vì không thể dâng cao quá nhiều để pressing và phải chấp nhận ưu tiên phòng ngự.

Vì vậy, dù phong độ rất tốt nhưng Atletico Madrid hoàn toàn có nguy cơ nhận thất bại trong trận đấu này.

Chọn: Barcelona

Soi kèo tài xỉu Barcelona vs Atletico Madrid: Updating

Thống kê chỉ ra rằng Barcelona ghi 39 bàn và để thủng lưới 16 bàn sau 14 vòng, trong khi Atletico Madrid ghi 27 bàn và thủng lưới 11 bàn cùng số trận. Barcelona có hàng công cực kỳ bùng nổ nhưng hệ thống phòng ngự đôi khi mắc lỗi vị trí trong các pha bóng chuyển nhanh. Trong khi đó, Atletico dù nổi tiếng phòng ngự chắc chắn nhưng mùa này thi đấu cởi mở hơn rất nhiều khi Griezmann – Morata – Depay đều có phong độ tốt.

Đặc biệt, cả 4 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội đều có từ 3 bàn thắng trở lên. Khi hai đội đều sở hữu hàng công chất lượng và chơi áp lực cao, kịch bản nhiều bàn thắng gần như chắc chắn.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

nhan-dinh-soi-keo-barcelona-vs-atletico-madrid-luc-3h00-ngay-3-12-2025
Barcelona vs Atletico Madrid hứa hẹn tạo nên thế trận đối đầu hấp dẫn.

Soi kèo hiệp 1 Barcelona vs Atletico Madrid: Updating

Barcelona có thói quen tấn công phủ đầu. Ở 4/5 trận gần nhất, đội chủ sân Camp Nou đều ghi bàn trong hiệp 1 — và 3 bàn đến trong 20 phút đầu. Với khí thế mạnh mẽ và lợi thế sân nhà, Barca chắc chắn sẽ tổ chức những pha đánh biên tốc độ ngay từ đầu.

Atletico Madrid nhiều khả năng sẽ ưu tiên phòng ngự số đông nhưng vẫn rất khó tránh khỏi những tình huống bị ép sân dồn dập.

Chọn: Tài hiệp 1 

Đội hình dự kiến Barcelona vs Atletico Madrid:

Barcelona: Updating

Atletico Madrid: Updating

Barcelona 3-1 Atletico Madrid (Chọn Barcelona– Tài cả trận).

Từ khóa:

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Nhận định soi kèo Dortmund vs Leverkusen lúc 03h00 ngày 03/12/2025

Nhận định soi kèo Dortmund vs Leverkusen lúc 03h00 ngày 03/12/2025
Nhận định soi kèo Bournemouth vs Everton lúc 02h30 ngày 3/12/2025

Nhận định soi kèo Bournemouth vs Everton lúc 02h30 ngày 3/12/2025
Nhận định soi kèo Gremio vs Fluminense lúc 7h30 ngày 3/12/2025

Nhận định soi kèo Gremio vs Fluminense lúc 7h30 ngày 3/12/2025
Nhận định soi kèo Blackburn vs Ipswich lúc 2h45 ngày 3/12/2025

Nhận định soi kèo Blackburn vs Ipswich lúc 2h45 ngày 3/12/2025
Nhận định soi kèo Atalanta vs Genoa lúc 21h00 ngày 3/12/2025

Nhận định soi kèo Atalanta vs Genoa lúc 21h00 ngày 3/12/2025
Nhận định soi kèo Newcastle vs Tottenham lúc 3h15 ngày 3/12/2025

Nhận định soi kèo Newcastle vs Tottenham lúc 3h15 ngày 3/12/2025

Tin Nóng

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

#XoilacTV #Xoilac #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen

Email: [email protected]

Open - Closed: 24h every day.

DMCA.com Protection Status

Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

Đơn vị chủ quản: 8XBET Nhà cái uy tín số 1 Châu Á - Đối tác chính thức của CLB Manchester City.
Copyright © 2020 Xoilac TV, All rights reserved.