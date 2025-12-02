Nhận định soi kèo Benfica vs Sporting Lisbon lúc 03h15 ngày 6/12/2025

Soi kèo Châu Á Benfica vs Sporting Lisbon: 2.00*0*1.90

Vòng 13 giải vô địch Bồ Đào Nha, Benfica sẽ tiếp Sporting Lisbon trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để cạnh tranh cho vị trí đầu bảng. Đây không phải trận đấu dễ dàng với cả 2 đội và đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ là những người giành chiến thắng.

Benfica chưa thua trận nào tại giải vô địch quốc gia, nhưng việc để hòa tới 4 trận khiến họ chỉ có vị trí thứ 3, ít hơn 3 điểm so với Sporting và 6 điểm so với đội đầu bảng Porto. Rõ ràng đội bóng của HLV Jose Mourinho vẫn cho thấy mình thua kém 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp và để vượt lên trên Sporting Lisbon thì không gì khác ngoài giành chiến thắng trong trận đối đầu trực tiếp. Dù vậy nhiều khả năng mục tiêu đó của Benfica sẽ không thành hiện thực khi mà đối thủ đang có phong độ tốt.

Sporting Lisbon là đội vô địch Bồ Đào Nha mùa giải trước, mùa này họ muốn bảo vệ ngôi vương nhưng trận thua duy nhất cho đến thời điểm này khiến họ đang kém Porto 3 điểm. Trong bối cảnh đội đầu bảng Porto phong độ rất ổn định thì Sporting Lisbon không còn cách nào khác ngoài việc giành chiến thắng các trận đấu của mình để bám đuổi đối thủ, mục tiêu đó không có gì khác dù đối thủ có là Benfica. Sporting Lisbon cần tận dụng tốt cơ hội thì mới có được 3 điểm trận này và nhiều khả năng dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm sẽ giúp họ có được điều mình cần.

Benfica không thắng được Sporting Lisbon trận nào trong 3 trận gần đây tại giải vô địch quốc gia, họ chỉ thắng được một cách chật vật trong các trận đấu cup. Cộng với việc phong độ đang không ổn định bằng đối thủ thì nhiều khả năng lợi thế sân nhà là không đủ để Benfica có điểm trận này. Nên với tỉ lệ kèo là 0 thì người chơi nên đặt cửa cho Sporting Lisbon thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Sporting Lisbon

Soi kèo Tài xỉu Benfica vs Sporting Lisbon: 2.03*2.5*1.85

Sporting Lisbon giữ sạch lưới cả 3 trận gần nhất của mình trong khi đó Benfica chơi phòng ngự cũng rất ổn thời gian gần đây. Cộng với tính chất căng thẳng của trận đấu và lực lượng cân bằng thì trận đấu giữa 2 đội sẽ có ít bàn thắng được ghi. Nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.5 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Benfica vs Sporting Lisbon: 1.99*0*1.91

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với không nhiều diễn biến đáng chú ý, không có nhiều cơ hội ghi bàn được Benfica và Sporting Lisbon tạo ra về phía khung thành của nhau. Với thế trận này thì khả năng không có bàn thắng nào được ghi và 2 đội bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Nên với tỉ lệ kèo là 0 thì người chơi nên chọn kèo Hòa cho nửa đầu trận đấu này.

Đội hình dự kiến