Nhận định soi kèo Blackburn vs Ipswich lúc 2h45 ngày 3/12/2025

Soi kèo châu Á Blackburn vs Ipswich: Updating

Đội chủ nhà Blackburn sẽ tiếp đón Ipswich trên Sân Ewood Park trong khuôn khổ vòng 18 giải bóng đá Vô địch Anh. Mặc dù sở hữu lợi thế sân nhà, nhưng trước một đối thủ được đánh giá cao hơn cả về phong độ, lực lượng lẫn sự ổn định trong lối chơi, nguy cơ trắng tay là điều Ipswich hoàn toàn có thể phải đối diện.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Valérien Ismaël, Blackburn đang thi đấu thiếu thuyết phục trong thời gian gần đây. Ở 5 trận gần nhất, họ chỉ giành được 2 chiến thắng 1 trận hòa và để thua tới 2 trận. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm cá nhân trong khi hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ ràng khiến Blackburn rơi tự do trên bảng xếp hạng. Sau 17 vòng đấu, đội chủ nhà Blackburn mới có 20 điểm, tạm đứng thứ 18, và không còn giữ được hình ảnh khó chịu như những mùa giải trước.

Dù được chơi trên sân nhà, Blackburn khó có thể lấn lướt trước đối thủ đang đạt phong độ tốt. Việc mất điểm hoặc thậm chí nhận thất bại là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi đội chủ nhà không tìm ra lời giải trong khâu phòng ngự.

Bên kia chiến tuyển, đội khách Ipswich dưới sự chỉ đạo của HLV Kieran McKenna lại đang thể hiện sự ổn định trong mùa giải năm nay. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ có 2 chiến thắng, 2 trận hòa và đã thua 1 trận. Dù chưa bùng nổ mạnh mẽ, nhưng sự chắc chắn trong cách thi đấu giúp Ipswich có được 27 điểm, tạm xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với Top 4 chỉ là 3 điểm, chính vì vậy đây là cơ hội tốt giúp Ipswich có được 3 điểm qua đó tiếp tục cuộc đua vô địch.

Hàng tiền vệ giàu tính sáng tạo cùng hàng công có khả năng tận dụng thời cơ tốt đang là điểm tựa lớn của Ipswich. Bên cạnh đó, bản lĩnh thi đấu sân khách Ipswich cũng được cải thiện đáng kể, cho thấy Ipswich hoàn toàn đủ khả năng ra về với 3 điểm.

Chọn: Ipswich

Soi kèo tài xỉu Blackburn vs Ipswich: Updating

Thống kê cho thấy Blackburn ghi được 17 bàn và để thủng lưới 22 bàn sau 17 vòng đấu. Trong khi đó, Ipswich ghi 29 bàn và thủng lưới 18 bàn cùng số trận. Hàng thủ của cả hai đội đều không mang lại sự yên tâm nhưng khả năng ghi bàn lại khá ổn định.

Cả hai đội đều sở hữu hàng công hoạt động hiệu quả nhưng hàng thủ chưa mang lại sự yên tâm, đặc biệt là Blackburn với số bàn thua cao. Ipswich lại có xu hướng đẩy cao đội hình từ sớm để tìm bàn thắng, trong khi Blackburn thường rơi vào trạng thái bị động khi chịu áp lực.

Nếu Ipswich sớm tìm được bàn mở tỷ số, trận đấu sẽ trở nên cởi mở hơn khi Blackburn buộc phải dâng cao đội hình đáp trả, tạo ra nhiều khoảng trống phía sau.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Blackburn vs Ipswich: Updating

Ipswich thường nhập cuộc nhanh và hiệu quả. 4/5 trận gần nhất họ đều mở tỷ số ngay trong hiệp 1, trong đó 3 bàn đến trong 20 phút đầu. Ngược lại, Blackburn nhập cuộc chậm, phối hợp thiếu mạch lạc và dễ mắc sai lầm khi đối phương pressing tầm cao.

Khả năng Ipswich vượt lên sớm trong hiệp 1 được đánh giá rất cao.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Blackburn vs Ipswich:

Blackburn: Updating

Ipswich: Updating

Blackburn 1-4 Ipswich (Chọn Ipswich– Tài cả trận).