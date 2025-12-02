Nhận định soi kèo Bologna vs Parma lúc 00h00 ngày 5/12/2025

Soi kèo châu Á Bologna vs Parma: 1.88*1.0*1.96

Bologna đang thể hiện một phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây. Với bốn chiến thắng và một trận hòa trong năm trận gần nhất trên mọi đấu trường, Rossoblu đã chứng minh được sức mạnh tấn công và sự vững chắc nơi hàng phòng ngự. Chiến thắng đậm đà 4-1 trước Red Bull Salzburg ở Europa League là minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng của đội bóng. Không chỉ vậy, thành tích ấn tượng tại Coppa Italia mùa trước, đặc biệt là chiến thắng 1-0 trước AC Milan, cho thấy Bologna có bản lĩnh thi đấu tốt trong các trận cầu quan trọng. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vincenzo Italiano, Bologna FC đã trở thành một đối thủ đáng gờm, không chỉ ở Serie A mà còn ở các giải đấu cúp. Lối chơi tấn công đa dạng, khả năng kiểm soát bóng tốt và sự gắn kết giữa các tuyến là những điểm mạnh của Bologna ở thời điểm hiện tại.

Ngược lại, Parma đang trải qua một giai đoạn khó khăn hơn. Mặc dù đã giành được hai chiến thắng trong năm trận gần nhất, nhưng thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Udinese đã làm dấy lên những lo ngại về sự ổn định của đội bóng. Chiến thắng trước Spezia trong loạt luân lưu ở Coppa Italia cho thấy Parma có tinh thần chiến đấu, nhưng họ cần phải tìm lại sự ổn định và cải thiện hiệu suất để có thể cạnh tranh với Bologna. Huấn luyện viên Carlos Cuesta đang nỗ lực để giúp đội bóng lấy lại phong độ, nhưng việc thiếu sự ổn định, đặc biệt là những vấn đề trong cả tấn công lẫn phòng ngự, có thể là một bất lợi lớn cho Parma trong trận đấu sắp tới. Parma cần phải cải thiện khả năng phòng ngự từ xa, tăng cường sự sáng tạo trong tấn công và nâng cao tinh thần chiến đấu để có thể gây khó khăn cho Bologna.

Lịch sử đối đầu giữa Bologna và Parma cho thấy sự cạnh tranh gay gắt giữa hai đội bóng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, Bologna đã giành chiến thắng 3 lần, trong khi Parma chỉ thắng 1 và hòa 1. Đáng chú ý, chiến thắng 3-1 trên sân khách của Bologna trong trận đấu gần nhất đã củng cố thêm sự thống trị của Rossoblu trong cặp đấu này. Với tỷ lệ kèo châu Á Bologna chấp 1 trái, nhà cái đánh giá cao khả năng chiến thắng của Bologna. Điều này hoàn toàn hợp lý dựa trên phong độ hiện tại, lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu gần đây của Bologna. Parma cần phải có một sự thay đổi lớn trong lối chơi và tinh thần để có thể gây bất ngờ trước Bologna.

Chọn: Bologna

Soi kèo tài xỉu Bologna vs Parma: 1.90*2.25*1.92

Dựa trên thống kê, cặp đấu giữa Bologna và Parma thường có nhiều bàn thắng được ghi, với tổng cộng 14 bàn sau 5 trận gần nhất (trung bình 2.8 bàn/trận). Do đó, chuyên gia soi kèo Xoilacz tin tưởng trận đấu sẽ về Tài.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Bologna vs Parma: 2.07*0.5*1.77

Với lợi thế sân nhà và sự tự tin cao độ, Bologna được dự đoán sẽ chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên. Khả năng cao bàn thắng sẽ sớm đến và hiệp 1 có thể kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía Bologna.

Chọn: Bologna

Đội hình dự kiến Bologna vs Parma

Dự đoán tỷ số Bologna vs Parma

Bologna 3-0 Parma (Chọn Bologna và Tài trận).