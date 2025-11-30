Nhận định soi kèo Bournemouth vs Everton lúc 02h30 ngày 3/12/2025

Soi kèo Châu Á Bournemouth vs Everton: 1.89*0.25*2.01

Vòng 14 Premier League, Bournemouth sẽ tiếp Everton trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng vừa qua, tuy nhiên trước đối thủ không hề dễ chơi thì xem ra mục tiêu này khó thành hiện thực.

Bournemuth đang chơi rất tệ thời gian gần đây khi để thua 3/4 trận gần nhất của mình, họ đang tụt dần trên bảng xếp hạng. Dù vẫn có vị trí thứ 9 nhưng khoảng cách với các đội xung quanh là rất mong manh nên có thể rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng bất cứ lúc nào, sau khi để thua trước Sunderland ở vòng đấu thứ 12 thì đội bóng của HLV Iraiola rất cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần các cầu thủ. Tuy nhiên đối thủ Everton của họ không hề dễ chơi và rất có thể Bournemouth sẽ tiếp tục không thắng trận này.

Everton dưới thời HLV David Moyes đã chứng minh họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt, dù vẫn để thua nhưng đội bóng này vẫn có những chiến thắng mà ở đó họ chơi tốt để vẫn giữ được vị trí ở giữa bảng xếp hạng. Everton chỉ đang kém Bounemouth 1 điểm nên chỉ cần thắng trước đối thủ đang xếp trên mình ở vòng đấu thứ 14 thì họ sẽ có bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng. Điều đội bóng vùng Merseyside cần làm là chơi tốt trở lại và bỏ thất bại trước Newcastle lại phía sau. Trước đối thủ đang không có phong độ tốt như Bournemouth thì khả năng Everton sẽ chơi đủ tốt để ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Như nhận định ỏ trên, Everton đang là đội có phong độ tốt hơn so với Bournemouth (thắng 2, hòa 1, thua 1 trong 4 vòng gần nhất so với hòa 1, thua 3). Đây là điều sẽ giúp các cầu thủ khách giành một kết quả tốt ở trận đối đầu này, nên với tỉ lệ kèo Bournemouth chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Everton thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Everton

Soi kèo Tài xỉu Bournemouth vs Everton: 1.99*2.5*1.89

Các trận đấu của Bournemouth thời gian gần đây không trận nào có ít hơn 4 bàn thắng, hàng công của họ chơi tốt nhưng hàng thủ thì lại mắc nhiều sai lầm. Trong khi đó Everton chơi tấn công ổn định khi trận nào cũng ghi bàn nên khả năng trận đấu giữa 2 đội sẽ có khá nhiều bàn thắng được ghi. Nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.5 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Bournemouth vs Everton: 2.21*0.25*1.72

45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra cân bằng, cả Bournemouth và Everton đều có các cơ hội ghi bàn về phía khung thành của nhau. Rất có thể cả 2 đều có bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Bournemouth chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Everton thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến