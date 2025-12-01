Nhận định soi kèo Brighton vs Aston Villa lúc 02h30 ngày 4/12/2025

Soi kèo Châu Á Brighton vs Aston Villa: 1.91*0.25*1.99

Vòng 14 Premier League, Brighton sẽ tiếp Aston Villa trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng của mình. Trước đối thủ đang có phong độ rất cao thì xem ra mục tiêu này khó thành hiện thực.

Brighton đang chơi tốt cho đến thời điểm này của mùa giải, họ tạm thời đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Phong độ của thầy trò HLV Fabian Hürzeler là rất tốt khi thắng 3, hòa 1 trong 4 trận gần nhất và nếu cứ chơi như vậy thì các cầu thủ Brighton hoàn toàn có thể nghĩ đến vé dự cup Châu Âu vào cuối mùa. Điều họ cần làm vào lúc này là duy trì chuỗi trận ấn tượng đó, tuy nhiên đối thủ của họ ở vòng 14 là Aston Villa, đội bóng cũng đang có phong độ cao nên việc giành chiến thắng không hề dễ dàng. Có lẽ một trận hòa cũng có thể khiến Brighton thấy hài lòng.

Aston Villa khởi đầu mùa giải này rất chật vật nhưng hiện tại đội bóng của HLV Unai Emery lại chơi vô cùng ấn tượng với những chiến thắng liên tiếp. Nhờ vậy các cầu thủ Aston Villa đã lọt vào top 4. Sau khi mất vé dự Champions League mùa trước, Aston Villa rất muốn làm tốt hơn ở mùa giải này và điều họ cần làm là phải duy trì chuỗi trận phong độ cao của mình nên đương nhiên chiến thắng là điều mà đội bóng đến từ thành phố Birmingham hướng đến. Tuy nhiên đến làm khách trên sân của Brighton đang có phong độ cao là trận đấu vô cùng khó khăn, nhiều khả năng Aston Villa sẽ chỉ có thể ra về với 1 điểm.

Phong độ của cả Brighton và Aston Villa đều rất tốt, họ là những đội đang chơi tốt nhất tại Premier League những vòng đấu vừa qua. Thành tích đối đầu Aston Villa nhỉnh hơn nhưng Brighton lại có lợi thế sân nhà và được đánh giá nhỉnh hơn. Từ các con số thống kê này khả năng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Brighton chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Aston Villa thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Aston Villa

Soi kèo Tài xỉu Brighton vs Aston Villa: 1.85*2.5*2.03

Kèo tổng số bàn thắng trận này là 2.5, con số không cao. Tuy nhiên cả Brighton và Aston Villa đều chơi tốt ở mặt trận phòng ngự và ít để thủng lưới ở các trận đấu gần đây của mình. Đây là điều sẽ khiến cuộc đối đầu giữa 2 đội diễn ra chặt chẽ và không có nhiều bàn thắng được ghi. Chính vì vậy người chơi kèo tổng số bàn thắng trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Brighton vs Aston Villa: 2.23*0.25*1.71

45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với thế trận cân bằng, cả Brighton và Aston Villa đều có các cơ hội ghi bàn về phía khung thành của nhau. Rất có thể đội chủ nhà là những người tận dụng cơ hội tốt hơn để ghi bàn, qua đó bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Brighton chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến