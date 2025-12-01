Nhận định soi kèo Burnley vs Crystal Palace lúc 02h30 ngày 4/12/2025

Soi kèo Châu Á Burnley vs Crystal Palace: 1.88*-0.75*2.02

Vòng 14 Premier League, Burnley sẽ tiếp Crystal Palace trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận bết bát vừa qua. Đây không phải điều dễ thực hiện bởi đội khách được đánh giá mạnh hơn hon.

Burnley mới thăng hạng mùa này, rõ ràng với một đội trở lại Premier League sau vài mùa đá ở Championship thì chất lượng đội hình luôn là vấn đề và họ chỉ đặt mục tiêu trụ hạng lên đầu. Sau vài trận đấu mùa chơi tốt, Burnley đã thể hiện rõ sự yếu kém thời gian gần đây khi thua cả 4 vòng gần nhất và tụt xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng. Nếu không chơi tốt hơn thì nguy cơ xuống hạng là rất lớn, các cầu thủ Burnley đặt mục tiêu giành kết quả tích cực hơn ở vòng đấu 14 này. Crystal Palace được đánh giá cao hơn họ nên nhiều khả năng tinh thần quyết tâm của đội chủ nhà chỉ giúp họ có được 1 điểm.

Crystal Palace sau những vòng đấu đầu tiên chơi ấn tượng thì đã không còn giữ được sự ổn định, họ thắng, thua xem kẽ nhau và đã tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Oliver Glasner vừa mới để thua ở vòng trước và rất cần một chiến thắng ở vòng đấu này để có vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên phong độ không ổn định thời gian qua là điều sẽ khiến họ gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trên sân của Burnley và nhiều khả năng Crystal Palace chỉ có thể ra về với 1 điểm.

Burnley có lợi thế được đá sân nhà cùng tinh thần quyết tâm giành điểm để trụ hạng, trong khi đó Crystal Palace có số trận hòa bằng với số trận thắng và họ thường xuyên để mất điểm. Đây là điều sẽ khiến trận đấu kết thúc với tỉ số hòa, chính vì vậy với tỉ lệ kèo Crystal Palace chấp 0.75 thì người chơi nên đặt cửa cho Burnley thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Burnley

Soi kèo Tài xỉu Burnley vs Crystal Palace: 2.03*2.75*1.85

Burnley sau chuỗi trận thua sẽ chơi tập trung hơn ở trận đấu này để hy vọng có điểm, đây là điều sẽ khiến hàng công đang chơi không ổn định của Crystal Palace gặp nhiều khó khăn và nhiều khả năng trận đấu sẽ có ít bàn thắng được ghi. Vậy nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.75 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Burnley vs Crystal Palace: 1.97*-0.25*1.93

45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với không nhiều diễn biến đáng chú ý, Burnley và Crystal Palace không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành của nhau. Với thế trận này thì khả năng không có bàn thắng nào được ghi và 2 đội bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Crystal Palace chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Burnley thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến