Nhận định soi kèo Cruzeiro vs Botafogo lúc 05h30 ngày 5/12/2025

Soi kèo Châu Á Cruzeiro vs Botafogo: 1.81*0.25*2.09

Vòng 37 giải vô địch Brazil, Cruzeiro sẽ tiếp Botafogo trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để hy vọng chiếm lấy vị trí thứ 2. Đây không phải điều khó thực hiện và nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ đạt được mục đích.

Cruzeiro đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, họ kém đội đầu bảng 6 điểm và hơn đội đứng sau 6 điểm. Có thể nói cơ hội vô địch là gần như không còn và cũng khó có thể tụt xuống vị trí thứ 4. Mục tiêu ở 2 trận còn lại của các cầu thủ Cruzeiro sẽ là cố gắng chiếm lấy vị trí thứ 2 của Palmeiras khi chỉ kém 1 điểm. Nếu thắng ở vòng 37 thì khả năng có vị trí thứ 2 khá cao bởi Palmeiras đang không có phong độ tốt. Botafogo không phải đối thủ có thể cản bước Cruzeiro vào lúc này và nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ có được điều mình cần.

Botafogo là đội vô địch quốc gia mùa trước nhưng mùa này họ đã thể hiện một bộ mặt vô cùng kém cỏi. Đội bóng của HLV Davide Ancelotti đang đứng thứ 5 nhưng kém đội đầu bảng những 18 điểm, ở 2 trận còn lại của mùa giải mục tiêu của các cầu thủ Botafogo chỉ là giữ vị trí hiện tại bởi 2 đội đứng sau bám đuổi rất sát. Nếu để thua thì việc tụt xuống vị trí thứ 6 hoặc thứ 7 là hoàn toàn có thể xảy ra nên Botafogo cần một kết quả tốt ở vòng 37 này. Tuy nhiên đến làm khách trên sân của Cruzeiro không hề dễ dàng, nhiều khả năng Botafogo sẽ để thua trận này.

Cruziero thắng Botafogo trong cả 3 lần gặp nhau gần nhất. Con số thống kê áp đảo này cộng với vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận đấu tới sẽ thuộc về đội bóng chủ nhà. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Cruzeiro chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Cruzeiro

Soi kèo Tài xỉu Cruzeiro vs Botafogo: 1.86*2.25*2.02

Có tới 14 bàn thắng được ghi trong 3 trận gần nhất của Botafogo, con số rất cao. Trong khi đó các trận gần đây của Cruzeiro cũng có nhiều bàn thắng và hàng công của 2 đội đều đang chơi tốt. Nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu trận đấu tới có nhiều bàn thắng được ghi. Nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Cruzeiro vs Botafogo: 2.16*0.25*1.76

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với thế trận tốt hơn dành cho đội chủ nhà Cruzeiro, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Botafogo và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Cruziero chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến