Nhận định soi kèo Crystal Palace vs Manchester United lúc 19h00 ngày 30/11/2025

Soi kèo châu Á Crystal Palace vs Manchester United: 1.80*0*2.11

Crystal Palace đang trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác so với những mùa giải trước. Chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường, với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, là minh chứng rõ ràng nhất cho sự lột xác ngoạn mục của đội bóng này. Chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên sân của Wolverhampton Wanderers đã khẳng định vị thế của “Đại bàng” như một thế lực đáng gờm. Hàng phòng ngự được tổ chức tốt, với chỉ 9 bàn thua sau 20 vòng đấu, là nền tảng vững chắc cho thành công của Crystal Palace. Sự tự tin đang lên cao, đặc biệt khi họ vẫn chưa phải nếm mùi thất bại trên sân nhà Selhurst Park ở mùa giải này. Vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 20 điểm là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của toàn đội.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Manchester United đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn. Vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 18 điểm phản ánh sự thiếu ổn định, đặc biệt là trong những trận đấu trên sân khách. Thống kê cho thấy “Quỷ đỏ” chỉ giành được 1 chiến thắng duy nhất trên sân khách, cùng với 3 trận hòa và 2 thất bại. Phong độ gần đây của United cũng không mấy khả quan, với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua trong 5 trận gần nhất. Thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Everton càng làm tăng thêm áp lực lên HLV Rúben Amorim và các học trò. Hàng phòng ngự, với 18 bàn thua, cần phải được củng cố để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Lịch sử 5 lần đối đầu trực tiếp gần nhất giữa hai đội cho thấy sự áp đảo nghiêng về phía Crystal Palace. “Đại bàng” đã giành chiến thắng trong 3 trận đấu, trong khi United chỉ có được 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, trong trận đấu gần nhất tại Premier League, Crystal Palace đã giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách, thể hiện khả năng thách thức và vượt qua Manchester United. Kết quả này cho thấy Crystal Palace không còn e ngại “Quỷ đỏ” như trước đây.

Dựa trên phong độ hiện tại, lịch sử đối đầu và lợi thế sân nhà, Crystal Palace rõ ràng là đội được đánh giá cao hơn trong trận đấu sắp tới. Thành tích bất bại trên sân nhà và những chiến thắng gần đây cho thấy họ đang có lợi thế lớn về mặt tinh thần. Trong khi đó, Manchester United đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự ổn định và thường xuyên đánh mất điểm trên sân khách. Với tỷ lệ kèo châu Á đồng banh, lựa chọn Crystal Palace là một quyết định hợp lý.

Chọn: Crystal Palace

Soi kèo tài xỉu Crystal Palace vs Manchester United: 1.96*2.75*1.92

Hàng công của Crystal Palace ghi được 2 bàn sau 2 trận vừa qua. Còn Manchester United thậm chí không ghi được bàn nào ở trận đấu gần nhất. Thêm vào đó là 2 lần chạm trán nhau gần đây của cả hai đội cũng chỉ có vỏn vẹn 2 bàn thắng. Do đó chuyên gia soi kèo Xoilacz tin tưởng trận đấu sẽ về Xỉu.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo hiệp 1 Crystal Palace vs Manchester United: 1.83*0*2.07

Với lối chơi thận trọng của cả hai đội, hiệp 1 được dự đoán sẽ diễn ra chặt chẽ và không có nhiều bàn thắng được ghi. Khả năng cao hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Do đó, lựa chọn Xỉu hiệp 1 là một quyết định hợp lý.

Chọn: Xỉu hiệp 1

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Manchester United

Dự đoán tỷ số Crystal Palace vs Manchester United

Crystal Palace 1-0 Manchester United (Chọn Crystal Palace và Xỉu trận).