Nhận định soi kèo Dortmund vs Leverkusen lúc 03h00 ngày 03/12/2025

Soi kèo Châu Á Dortmund vs Leverkusen: 1.90*0.5*1.94

Vòng 16 đội cup Quốc gia Đức, Dortmund sẽ tiếp Leverkusen trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để có vé đi tiếp. Đây không phải điều quá khó thực hiện nếu đội chủ nhà chơi đúng với khả năng của mình.

Dortmund đang chơi khá tốt mùa giải này, họ vừa leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau chuỗi trận tốt thời gian qua và sau khi giành thắng lợi trước chính Leverkusen ở trận đấu gần nhất. Dù đang có vị trí thứ 3 nhưng có lẽ nếu muốn có danh hiệu thì đội bóng của HLV Nico Kovac nên giành hy vọng cho cup Quốc gia, nơi họ đã lọt vào đến vòng 16 đội. Thử thách trước mắt là Leverkusen, đội mà họ vừa vượt qua, các cầu thủ Dortmund cần lặp lại được những gì họ làm ở trận đấu trước và khả năng kịch bản đó sẽ lại xảy ra khi Dortmund được đá sân nhà.

Leverkusen đang chơi khá ổn, nhưng sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp đã để thua trước Dortmund ở Bundesliga, trận thua đó khiến họ tụt xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Kasper Hjulmand muốn ngay lập tức trở lại với chiến thắng và họ có cơ hội làm điều đó khi tái ngộ Dortmund trong trận đấu ở cup Quốc gia. Tuy nhiên đối thủ của họ cũng đang có phong độ tốt nên Leverkusen được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhiều khả năng họ sẽ không thể phục thù trận thua gần nhất mà phải nhận thêm một thất bại nữa.

Dortmund thắng 3, hòa 2 và chỉ thua 1 trận trước Leverkusen trong 6 lần gần nhất 2 đội gặp nhau. Đây là điều giúp các cầu thủ Dortmund tự tin hơn trong trận đấu sắp tới và nhiều khả năng họ sẽ lại giành chiến thắng. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Dortmund chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Dortmund

Soi kèo Tài xỉu Dortmund vs Leverkusen: 1.83*3*1.99

Có tới 14 bàn thắng được ghi trong 3 trận đấu gần nhất giữa Dortmund và Leverkusen, con số rất cao. Trong bối cảnh hàng công của 2 đội đều chơi ổn định thời gian qua thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu trận đấu sắp tới lại có nhiều bàn thắng. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 3 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Dortmund vs Leverkusen: 1.97*0.25*1.87

Trong 45 phút đầu tiên chủ nhà Dortmund sẽ là những người chơi tốt hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Leverkusen và khả năng sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Dortmund chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến