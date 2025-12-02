Soi kèo châu Á Extremadura vs Sevilla: Updating

Đội chủ nhà Extremadura sẽ tiếp đón Sevilla trên sân Estadio Francisco de la Hera trong khuôn khổ vòng 2 Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Mặc dù nắm giữ lợi thế sân bãi, nhưng trước một đối thủ vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp – phong độ – kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, nguy cơ Extremadura trắng tay là điều gần như không thể phủ nhận.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Manuel Mosquera, Extremadura đang trình diễn lối đá có phần táo bạo và giàu năng lượng ở giải hạng dưới Tây Ban Nha. Điểm mạnh của đội bóng là tinh thần chiến đấu và khả năng pressing chủ động trước những đối thủ ngang tầm. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của Extremadura vẫn là chất lượng nhân sự và khả năng chịu áp lực khi gặp đội mạnh hơn. Họ thường để lộ khoảng trống lớn phía sau hàng tiền vệ mỗi khi dâng cao tấn công, và đó có thể là mảnh đất màu mỡ cho hàng công giàu tốc độ của Sevilla khai thác.

Bên kia chiến tuyến, Sevilla dưới sự chỉ đạo của HLV Matías Almeyda lại đang thể hiện phong độ khá thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, họ chỉ có 1 chiến thắng và để thua tới 4 trận, cho thấy sự sa sút đáng kể so với thời điểm đầu mùa. Tuy nhiên, điều quan trọng là Sevilla vẫn duy trì được bản lĩnh trận mạc và khả năng tận dụng cơ hội trước các đội bóng yếu hơn.

Lối chơi của đội khách dựa nhiều vào những pha phối hợp biên tốc độ, các cú leo biên dứt khoát của hậu vệ cánh và khả năng xâm nhập vòng cấm của các tiền vệ trẻ. Khi gặp đối thủ ở đẳng cấp thấp hơn, Sevilla thường tạo ra sức ép lớn ngay từ đầu, buộc đối phương lùi sâu chống đỡ. Chỉ cần có bàn mở tỷ số, họ thường kiểm soát thế trận và triển khai thế trận một chiều.

Với sự chênh lệch thể lực, kỹ thuật và kinh nghiệm, Sevilla hoàn toàn có thể giải quyết trận đấu chỉ bằng những khoảnh khắc tăng tốc chính xác.

Chọn: Sevilla

Soi kèo tài xỉu Extremadura vs Sevilla: Updating

Cả hai đội đều có xu hướng tấn công, nhưng hàng thủ lại không thực sự chắc chắn — đặc biệt là Extremadura với số bàn thua cao trong giai đoạn gần đây. Sevilla luôn duy trì lối chơi đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng và dồn ép để tìm bàn thắng sớm. Trong khi đó, Extremadura sẽ buộc phải phản công nếu bị dẫn trước, điều này khiến trận đấu dễ trở nên hấp dẫn và có nhiều cơ hội nguy hiểm cho đôi bên.

Nếu Sevilla có bàn thắng mở tỷ số trong hiệp 1, khả năng thế trận trở nên cởi mở và xuất hiện nhiều bàn thắng hơn là rất cao.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Extremadura vs Sevilla: Updating

Sevilla thường nhập cuộc nhanh. 4/5 trận gần nhất, họ đều có bàn thắng ngay trong hiệp 1, trong đó 3 bàn đến trong 20 phút đầu tiên. Ngược lại, Extremadura khởi đầu trận đấu chậm, dễ mất bóng tuyến giữa và lúng túng khi bị pressing.

Với khả năng tấn công tốc độ cao của đội khách và điểm yếu của Extremadura ở giai đoạn đầu trận, khả năng Sevilla dẫn trước trong hiệp đấu đầu tiên được đánh giá rất lớn.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Extremadura vs Sevilla:

Extremadura: Updating

Sevilla: Updating

Extremadura 1-4 Sevilla (Chọn Sevilla – Tài cả trận).