Nhận định soi kèo Fortuna Dusseldorf vs Schalke lúc 0h30 ngày 6/12/2025

Soi kèo châu Á Fortuna Dusseldorf vs Schalke: 0.92*0/0.5*0.93

Đội chủ nhà Fortuna Dusseldorf sẽ tiếp đón Schalke trên Sân Alten Förstereitrong khuôn khổ vòng 15 giải Hạng Hai Đức. Mặc dù sở hữu lợi thế sân nhà, nhưng trước một đối thủ được đánh giá cao hơn cả về phong độ, lực lượng lẫn sự ổn định trong lối chơi, nguy cơ trắng tay là điều Fortuna Dusseldorf hoàn toàn có thể phải đối diện.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Markus Anfang, Fortuna Dusseldorf đang thi đấu thiếu thuyết phục trong thời gian gần đây. Ở 5 trận gần nhất, họ chỉ giành được 1 chiến thắng 1 trận hòa và để thua tới 3 trận. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm cá nhân trong khi hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ ràng khiến Fortuna Dusseldorf rơi tự do trên bảng xếp hạng. Sau 14 vòng đấu, đội chủ nhà Fortuna Dusseldorf mới có 14 điểm, tạm đứng thứ 14, và không còn giữ được hình ảnh khó chịu như những mùa giải trước.

Dù được chơi trên sân nhà, Fortuna Dusseldorf khó có thể lấn lướt trước đối thủ đang đạt phong độ tốt. Việc mất điểm hoặc thậm chí nhận thất bại là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi đội chủ nhà không tìm ra lời giải trong khâu phòng ngự.

Bên kia chiến tuyển, đội khách Schalke dưới sự chỉ đạo của HLV Miron Muslić lại đang thể hiện sự ổn định trong mùa giải năm nay. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại. Phong độ ổn định cũng như dàn cầu thủ chất lượng giúp Miron Muslić và học trò đang có được 31 điểm sau 14 vòng đấu và tạm thời đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Hàng tiền vệ giàu tính sáng tạo cùng hàng công có khả năng tận dụng thời cơ tốt đang là điểm tựa lớn của Schalke. Bên cạnh đó, bản lĩnh thi đấu sân khách Schalke cũng được cải thiện đáng kể, cho thấy Schalke hoàn toàn đủ khả năng ra về với chiến thắng trong trận đấu này.

Chọn: Schalke

Soi kèo tài xỉu Fortuna Dusseldorf vs Schalke: 0.92*2.5*0.93

Thống kê cho thấy Fortuna Dusseldorf ghi được 13 bàn và để thủng lưới 23 bàn sau 14 vòng đấu. Trong khi đó, Schalke ghi 18 bàn và thủng lưới 8 bàn cùng số trận. Hàng thủ của cả hai đội đều không mang lại sự yên tâm nhưng khả năng ghi bàn lại khá ổn định.

Cả hai đội đều sở hữu hàng công hoạt động hiệu quả nhưng hàng thủ chưa mang lại sự yên tâm, đặc biệt là Fortuna Dusseldorf với số bàn thua cao. Schalke lại có xu hướng đẩy cao đội hình từ sớm để tìm bàn thắng, trong khi Fortuna Dusseldorf thường rơi vào trạng thái bị động khi chịu áp lực.

Nếu Schalke sớm tìm được bàn mở tỷ số, trận đấu sẽ trở nên cởi mở hơn khi Fortuna Dusseldorf buộc phải dâng cao đội hình đáp trả, tạo ra nhiều khoảng trống phía sau.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Fortuna Dusseldorf vs Schalke: 0.92*1.0*0.93

Schalke thường nhập cuộc nhanh và hiệu quả. 4/5 trận gần nhất họ đều mở tỷ số ngay trong hiệp 1, trong đó 3 bàn đến trong 20 phút đầu. Ngược lại, Fortuna Dusseldorf nhập cuộc chậm, phối hợp thiếu mạch lạc và dễ mắc sai lầm khi đối phương pressing tầm cao.

Khả năng Schalke vượt lên sớm trong hiệp 1 được đánh giá rất cao.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Fortuna Dusseldorf vs Schalke:

Fortuna Dusseldorf 1-3 Schalke (Chọn Schalke– Tài cả trận).