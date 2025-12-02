Nhận định soi kèo Galatasaray vs Samsunspor lúc 00h00 ngày 6/12/2025

Soi kèo Châu Á Galatasaray vs Samsunspor: 1.91*1.25*1.99

Vòng 15 giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray sẽ tiếp Samsunspor trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để giữ ngôi đầu bảng của mình. Đây không phải trận đấu khó khăn và nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ có được điều mình cần.

Galatasaray vẫn đang đứng đầu bảng nhưng chỉ còn hơn đội đứng thứ 2 duy nhất 1 điểm sau chuỗi trận không tốt thời gian qua, họ chỉ thắng 2/5 vòng đấu gần nhất. Sau trận hòa ở vòng đấu trước, các cầu thủ Galatasaray cần ngay lập tức trở lại với mạch thắng nếu còn muốn giữ ngôi đầu bảng của mình. Chính vì vậy khi tiếp Samsunspor trên sân nhà ở vòng 15 thì 3 điểm là điều duy nhất mà họ hướng đến. Trước đối thủ yếu hơn và cũng đang không có phong độ tốt thì nhiều khả năng Galatasaray sẽ có được điều mình cần.

Samsunspor đứng thứ 3 mùa trước, vị trí rất ổn so với đội bóng này bởi họ không phải đội có thực lực trong top đầu của giải Thổ Nhĩ Kỳ. Chính vì vậy việc đang đứng thứ 5 ở mùa giải năm nay không phải vị trí tệ với thầy trò HLV Thomas Reis, họ bất bại cả 5 vòng đấu gần nhất và muốn ít nhất giữ được thành tích này ở vòng đấu sắp tới. Tuy nhiên các cầu thủ Samsunspor phải đến làm khách trên sân của Galatasaray, đội bóng rất mạnh nên việc có điểm không phải điều dễ dàng. Nhiều khả năng Samsunspor sẽ để thua trận này.

Galatasaray thắng Samsunspor cả 4 lần gặp nhau gần nhất. Thành tích áp đảo này cộng với chất lượng đội hình tốt hơn và lợi thế sân nhà thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận đấu sẽ thuộc về Galatasaray. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo đội chủ nhà chấp 1.25 thì người chơi nên đặt cửa cho họ thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Galatasaray

Soi kèo Tài xỉu Galatasaray vs Samsunspor: 1.97*3*1.91

Có tới 11 bàn thắng được ghi ở 2 lần gần nhất Galatasaray tiếp đón Samsunspor trên sân nhà, con số rất cao. Trong khi đó Samsunspor đang chơi tấn công rất ổn định nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ chọc thủng lưới đội chủ nhà trận này dù có phải nhận thất bại. Trận đấu vì thế sẽ có khá nhiều bàn thắng được ghi nên với kèo tổng số bàn thắng là 3 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Galatasaray vs Samsunspor: 1.89*0.5*2.01

Chủ nhà Galatasaray sẽ là những người chơi tốt hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Samsunspor và nhiều khả năng sẽ tận dụng được 1 trong số các cơ hội của mình để ghi bàn, qua đó bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Galatasaray chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến