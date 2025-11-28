Nhận định soi kèo Girona vs Real Madrid lúc 03h00 ngày 1/12/2025

Soi kèo Châu Á Girona vs Real Madrid: 2.01*-1.25*1.89

Vòng 14 La Liga, Girona sẽ tiếp Real Madrid trên sân nhà với mục tiêu giành một kết quả có lợi. Tuy nhiên với đội hình yếu hơn nhiều thì có lẽ đội chủ nhà chỉ gây được đôi chút khó khăn cho đối thủ.

Girona mùa này đi xuống rất nhiều, họ thực sự phải cạnh tranh cho vị trí trụ hạng khi đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với các đội phía trên là rất nhỏ nên nếu giành chiến thắng ở vòng đấu thứ 14 này thì mọi thứ sẽ bớt khó khăn hơn nhiều, Girona sẽ phấn đấu để có được điều đó. Tuy nhiên đối thủ của họ lại là đội đầu bảng Real Madrid đang rất cần chiến thắng nên mọi thứ sẽ rất khó khăn. Nhiều khả năng dù đã chơi cố gắng nhưng Girona vẫn sẽ để thua.

Real Madrid đang có những bất ổn nhất định, việc hòa cả 2 vòng gần nhất khiến họ chỉ còn hơn Barcelona 1 điểm và có thể mất vị trí này bất cứ lúc nào nếu không trở lại với mạch chiến thắng. Chính vì vậy đội bóng của HLV Xabi Alonso rất cần một chiến thắng ở vòng đấu thứ 14 này. Đến làm khách trên sân của đội bóng đang trong nhóm cuối bảng như Girona không phải trận đấu quá khó khăn nhưng nhiều khả năng phong độ bất ổn của Real Madrid sẽ khiến họ chỉ có được chiến thắng với tỉ số tối thiểu.

Girona đang có dấu hiệu chơi tốt hơn thời gian gần đây khi có 4 điểm ở 2 vòng gần nhất. Trong khi đó như nhận định ở trên, Real Madrid đang có những bất ổn nên rất có thể sự quyết tâm của đội chủ nhà sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đội khách và đội bóng đầu bảng chỉ có thể thắng với cách biệt 1 bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Real Madrid chấp 1.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Girona thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Girona

Soi kèo Tài xỉu Girona vs Real Madrid: 1.85*3.25*2.03

Hàng công Girona chơi không đến nỗi nào thời gian gần đây khi trận nào họ cũng ghi bàn. Trong khi đó Real Madrid tấn công tốt nhưng phòng ngự rất tệ khi để lọt lưới 5 bàn ở 2 trận gần nhất. Đây là lý do khiến trận đấu giữa 2 đội có nhiều bàn thắng được ghi. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 3.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Girona vs Real Madrid: 2.03*-0.5*1.87

Real Madrid sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, rất nhiều cơ hội ghi bàn được đội khách tạo ra về phía khung thành chủ nhà Girona. Rất có thể bàn thắng sẽ được đội khách ghi để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Vậy nên với tỉ lệ kèo Real Madrid chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội khách thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến