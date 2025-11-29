Nhận định soi kèo Gremio vs Fluminense lúc 7h30 ngày 3/12/2025

Soi kèo châu Á Gremio vs Fluminense: Updating

Đội chủ nhà Gremio sẽ tiếp đón Fluminense trên Sân Arena do Grêmio trong khuôn khổ vòng 37 giải bóng đá Vô địch Brasil. Mặc dù sở hữu lợi thế sân nhà, nhưng trước một đối thủ được đánh giá cao hơn cả về phong độ, lực lượng lẫn sự ổn định trong lối chơi, nguy cơ trắng tay là điều Gremio hoàn toàn có thể phải đối diện.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Menezes, Gremio đang thi đấu thiếu thuyết phục trong thời gian gần đây. Ở 5 trận gần nhất, họ chỉ giành được 2 chiến thắng 1 trận hòa và để thua tới 2 trận. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm cá nhân trong khi hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ ràng khiến Gremio rơi tự do trên bảng xếp hạng. Sau 36 vòng đấu, đội chủ nhà Gremio mới có 46 điểm, tạm đứng thứ 9, và không còn giữ được hình ảnh khó chịu như những mùa giải trước.

Dù được chơi trên sân nhà, Gremio khó có thể lấn lướt trước đối thủ đang đạt phong độ tốt. Việc mất điểm hoặc thậm chí nhận thất bại là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi đội chủ nhà không tìm ra lời giải trong khâu phòng ngự.

Bên kia chiến tuyển, đội khách Fluminense dưới sự chỉ đạo của HLV Luis Zubeldía lại đang thể hiện sự ổn định trong mùa giải năm nay. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ có 3 chiến thắng, 2 trận hòa và không để thua trận nào. Dù chưa bùng nổ mạnh mẽ, nhưng sự chắc chắn trong cách thi đấu giúpFluminense có được 58 điểm, tạm xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với Top 4 chỉ là 5 điểm, chính vì vậy đây là cơ hội tốt giúp Fluminense có được 3 điểm qua đó tiếp tục cuộc đua vô địch.

Hàng tiền vệ giàu tính sáng tạo cùng hàng công có khả năng tận dụng thời cơ tốt đang là điểm tựa lớn của Fluminense. Bên cạnh đó, bản lĩnh thi đấu sân khách Fluminense cũng được cải thiện đáng kể, cho thấy Fluminense hoàn toàn đủ khả năng ra về với 3 điểm.

Chọn: Fluminense

Soi kèo tài xỉu Gremio vs Fluminense: Updating

Thống kê cho thấy Gremio ghi được 42 bàn và để thủng lưới 48 bàn sau 36 vòng đấu. Trong khi đó, Fluminense ghi 46 bàn và thủng lưới 36 bàn cùng số trận. Hàng thủ của cả hai đội đều không mang lại sự yên tâm nhưng khả năng ghi bàn lại khá ổn định.

Cả hai đội đều sở hữu hàng công hoạt động hiệu quả nhưng hàng thủ chưa mang lại sự yên tâm, đặc biệt là Gremio với số bàn thua cao.Fluminense lại có xu hướng đẩy cao đội hình từ sớm để tìm bàn thắng, trong khi Gremio thường rơi vào trạng thái bị động khi chịu áp lực.

Nếu Fluminense sớm tìm được bàn mở tỷ số, trận đấu sẽ trở nên cởi mở hơn khi Gremio buộc phải dâng cao đội hình đáp trả, tạo ra nhiều khoảng trống phía sau.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Gremio vs Fluminense: Updating

Fluminense thường nhập cuộc nhanh và hiệu quả. 4/5 trận gần nhất họ đều mở tỷ số ngay trong hiệp 1, trong đó 3 bàn đến trong 20 phút đầu. Ngược lại, Gremio nhập cuộc chậm, phối hợp thiếu mạch lạc và dễ mắc sai lầm khi đối phương pressing tầm cao.

Khả năng Fluminense vượt lên sớm trong hiệp 1 được đánh giá rất cao.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Gremio vs Fluminense:

Gremio: Updating

Fluminense: Updating

Gremio 1-4 Fluminense (Chọn Fluminense– Tài cả trận).