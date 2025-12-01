Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Inter vs Venezia lúc 3h00 ngày 4/12/2025

Nhận định soi kèo Inter vs Venezia lúc 3h00 ngày 4/12/2025

  • 02:53 - 02/12/2025

Soi kèo châu Á Inter vs Venezia: 0.92*-2/2.5*0.93

Inter sẽ tiếp đón Venezia trên sân Giuseppe Meazza trong khuôn khổ vòng 16 Cúp Quốc Gia Ý. Với lợi thế về lực lượng, chiều sâu đội hình và đặc biệt là điểm tựa sân nhà, giới chuyên môn nhận định chiến thắng là mục tiêu hoàn toàn khả thi dành cho thầy trò HLV Cristian Chivu.

Inter dưới bàn tay huấn luyện của Cristian Chivu đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Lối chơi kỷ luật, tốc độ, pressing tầm cao và các tình huống chuyển trạng thái nhanh được vận hành mạch lạc hơn qua từng trận đấu. Ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Inter giành 4 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận. Hàng công thi đấu bùng nổ, khả năng phối hợp nhóm ngày càng sắc bén, trong khi hệ thống phòng ngự dần trở nên chắc chắn và hiệu quả. Tinh thần thi đấu ổn định cùng tham vọng tiến sâu tại Cúp Quốc Gia Ý giúp Inter bước vào trận đấu với sự tự tin rất lớn.

Nhận định soi kèo Inter vs Venezia lúc 3h00 ngày 4/12/2025

Trở lại với cặp đấu chính, bên kia chiến tuyến Venezia dưới sự chỉ đạo của HLV Giovanni Stroppa cũng đang thể hiện phong độ tương đối tích cực tại giải hạng nhì Ý. Đội khách giành được 4 chiến thắng và chỉ nhận 1 thất bại trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, cần nhìn nhận thực tế rằng phần lớn các đối thủ của Venezia đều ở đẳng cấp thấp hơn so với Inter. Việc phải bước vào một trận đấu trước một CLB top đầu Serie A, lại trên sân khách, là thử thách cực lớn đối với Venezia.

Tương quan lực lượng, chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và đẳng cấp tại đấu trường quốc nội đều nghiêng hoàn toàn về phía Inter. Nếu Inter chơi đúng phong độ, một chiến thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên là kịch bản rất dễ xảy ra.

Chọn: Inter

Soi kèo tài xỉu Inter vs Venezia: 0.92*3.0*0.93

Thống kê cho thấy Inter ghi được 28 bàn thắng và để thủng lưới 13 bàn sau 13 vòng đấu, hiệu suất ghi bàn cao và duy trì sự ổn định trong từng trận. Trong khi đó, Venezia có 25 bàn thắng nhưng để thủng lưới tới 12 bàn, cho thấy hàng phòng ngự dễ bị khai thác mỗi khi đối đầu với các đội bóng có khả năng tấn công mạnh.

Với lối chơi tấn công chủ đạo của Inter, nếu đội chủ nhà sớm có bàn mở tỷ số, Venezia buộc phải dâng cao nhằm tìm cơ hội gỡ hòa. Điều này sẽ tạo ra nhiều khoảng trống để các mũi công tốc độ của Inter khai thác — đặc biệt trong các tình huống phản công và phối hợp nhanh ở 1/3 cuối sân.

Dự đoán trận đấu sẽ diễn ra cởi mở, nhiều cơ hội nguy hiểm và có số bàn thắng cao ngay từ giữa hiệp 1 trở đi.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Tỷ lệ trận đấu giữa Inter vs Venezia

Soi kèo hiệp 1 Inter vs Venezia: 0.92*-1.0*0.93

Inter thường nhập cuộc nhanh và hiệu quả. 4/5 trận gần nhất họ đều ghi bàn trong hiệp 1, trong đó có 3 lần bàn thắng đến trong 20 phút đầu. Khả năng pressing tầm cao, tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân và tốc độ bứt tốc ở hành lang cánh khiến đối thủ dễ rơi vào trạng thái rối loạn.

Ngược lại, Venezia thường nhập cuộc chậm, triển khai bóng thận trọng và gặp nhiều khó khăn khi bị gây sức ép liên tục. Việc phải thi đấu tại sân Giuseppe Meazza càng khiến đội khách có nguy cơ thủng lưới sớm.

Chọn: Tài hiệp 1 

Đội hình dự kiến Inter vs Venezia:

Inter: Updating

Venezia: Updating

Inter 4-1 Venezia (Chọn Inter – Tài cả trận).

