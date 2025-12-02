Nhận định soi kèo Juve Stabia vs Bari lúc 01h30 ngày 5/12/2025

Soi kèo Châu Á Juve Stabia vs Bari: 2.02*0.5*1.88

Vòng 14 Serie B, Juve Stabia tiếp Bari trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng của mình. Đây không phải trận đấu quá khó khăn và nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ có được điều mình cần.

Juve Stabia đứng thứ 5 tại Serie B mùa trước, vị trí có cơ hội giành vé thăng hạng nhưng rút cục họ không thành công. Mùa bóng năm nay đội bóng của HLV Ignazio Abate muốn làm tốt hơn nhưng mọi thứ đang không như mong muốn. Họ đã tụt xuống thứ 10 sau khi chỉ thắng 1/5 trận gần nhất và giờ hy vọng giành vé thăng hạng là vô cùng mong manh. Các cầu thủ Juve Stabia cần ngay lập tức trở lại với mạch thắng để cải thiện thứ hạng của mình nên họ cần thắng Bari ở vòng đấu thứ 14 này. Trước đối thủ đang có phong độ rất tệ thì nhiều khả năng Juve Stabia sẽ chơi đủ tốt để có chiến thắng.

Bari đứng thứ 9 tại Serie B mùa trước, vị trí không cao nhưng không đến nỗi tệ. Mùa giải năm nay họ muốn làm tốt hơn nhưng cũng giống như Juve Stabia, mọi thứ đi chệch đường ray và hiện tại Bari đã tụt xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng, họ có nguy cơ xuống hạng nếu không chơi tốt hơn trong phần còn lại của mùa giải. Sau khi để thua 2 trận liên tiếp, các cầu thủ Bari cần một kết quả tốt ở vòng đấu thứ 14 này. Tuy nhiên trước đối thủ mạnh hơn và cũng đang rất cần điểm là Juve Stabia thì khả năng Bari sẽ không thể có được kết quả như ý.

Juve Stabia là đội bóng có chất lượng đội hình tốt hơn, họ thắng Bari ở cả 2 lần đối đầu mùa giải trước. Cộng với lợi thế được đá sân nhà thì nhiều khả năng phần thắng trận này sẽ lại thuộc về đội bóng được đánh giá cao hơn. Vậy nên với tỉ lệ kèo Juve Stabia chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Juve Stabia

Soi kèo Tài xỉu Juve Stabia vs Bari: 2.04*2.25*1.84

Hàng công của cả Juve Stabia và Bari đều chơi không tốt thời gian qua khi thường xuyên không thể ghi bàn ở các trận đấu của mình. Đây là điều sẽ khiến trận đấu giữa 2 đội không có nhiều diễn biến hấp dẫn và có ít bàn thắng được ghi. Nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Juve Stabia vs Bari: 2.13*0.25*1.78

Juve Stabia sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Bari nhưng hàng công chơi yếu kém sẽ khiến chủ nhà không thể ghi bàn, qua đó bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Juve Stabia chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Bari thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến