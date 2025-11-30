Nhận định soi kèo Juventus vs Udinese lúc 03h00 ngày 3/12/2025

Soi kèo Châu Á Juventus vs Udinese: 1.86*1.25*1.98

Vòng 26 đội Coppa Italia, Juventus sẽ tiếp Udinese trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để có vé đi tiếp. Đây không phải điều khó khăn bởi đội khách được đánh giá yếu hơn họ khá nhiều.

Juventus tiếp tục khởi đầu không mấy hứng khởi tại mùa giải năm nay, họ chỉ tạm thời có vị trí thứ 7 tại Serie A mà nguyên nhân cũng do hòa quá nhiều như mùa giải trước. Rõ ràng vào lúc này cơ hội cạnh tranh chức vô địch Serie A là rất thấp và hy vọng có danh hiệu của thầy trò HLV Luciano Spalletti lúc này chỉ ở Coppa Italia, nơi họ đã vào đến vòng 16 đội. Chính vì vậy Juventus cần phải vượt qua Udinese trong trận đấu này, đối thủ được đánh giá yếu hơn nên nhiều khả năng lợi thế sân nhà sẽ giúp Juventus có được điều mình cần.

Udinese đứng thứ 12 mùa giải trước tại Serie A và đang đứng thứ 9 mùa giải này. Rõ ràng với vị trí như vậy thì đội bóng của HLV Kosta Runjaić không được đánh giá cao và mục tiêu của họ chỉ là có thứ hạng cao nhất có thể. Ở đấu trường Coppa Italia các cầu thủ Udinese cũng chỉ cố gắng đi sâu nhất có thể, họ tiếp tục đặt mục tiêu đó ở vòng 16 đội này. Đến làm khách trên sân của Juventus không phải trận đấu dễ dàng, nhiều khả năng trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn và đang chơi ổn định thì Udinese sẽ không thể có kết quả tốt ra về.

Juventus thắng Udinese trong cả 3 lần gặp nhau gần nhất và thắng 5/6 trận đối đầu gần đây. Cộng với phong độ thời gian qua cũng tốt hơn và lợi thế được đá sân nhà thì nhiều khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về đội bóng mạnh hơn. Nên với tỉ lệ kèo Juventus chấp 1.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Juventus

Soi kèo Tài xỉu Juventus vs Udinese: 1.97*2.75*1.85

Kèo tổng số bàn thắng trận này là 2.75, con số không cao. Trong khi đó Juventus luôn ghi ít nhất 2 bàn vào lưới Udinese ở các trận đối đầu gần nhất, hàng công của đội chủ nhà ghi bàn ổn định thời gian qua còn đội khách chơi tấn công cũng không đến nỗi nào. Đây là điều sẽ giúp trận đấu giữa 2 đội lần này có khá nhiều bàn thắng được ghi nên người chơi kèo tổng số bàn thắng trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Juventus vs Udinese: 1.86*0.5*1.98

Juventus sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Udinese và khả năng sẽ có bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Juventus chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến