Nhận định soi kèo Leipzig vs Magdeburg lúc 03h00 ngày 3/12/2025

Soi kèo Châu Á Leipzig vs Magdeburg: 1.86*1.75*1.98

Vòng 16 đội cup Quốc gia Đức, Leipzig sẽ tiếp Magdeburg trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để đi tiếp vào vòng sau. Đây không phải trận đấu khó khăn bởi họ được đánh gia mạnh hơn đội khách nhiều.

Sau mùa giải trước vô cùng thất vọng, Leipzig đang chơi ổn hơn ở mùa giải năm nay khi đang đứng thứ 2 tại Bundesliga. Họ đang có phong độ rất tốt khi thắng 5, hòa 1, thua 1 ở 7 trận gần nhất. Các cầu thủ Leipzig còn muốn chơi tốt ở là cup Quốc gia Đức, nơi họ đã vào đến vòng 16 đội và chỉ phải gặp đội bóng hạng dưới Magdeburg. Được đá sân nhà và chất lượng đội hình vượt trội, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Leipzig chơi áp đảo trận này và giành chiến thắng với tỉ số cách biệt.

Magdeburg đang đá ở Bundesliga 2, ở hạng đấu này họ cũng không phải đội bóng mạnh, thậm chí còn đang đứng cuối bảng và đứng trước nguy cơ xuống hạng vào cuối mùa. Rõ ràng với tình thể hiện tại thì các cầu thủ Magdeburg không thể và không muốn tập trung cho đấu trường cup Quốc gia, nơi hy vọng làm được điều gì đó khác biệt là gần như bằng 0. Ở vòng 16 đội đối thủ của Magdeburg là Leipzig, đội đang chơi tốt tại Bundesliga nên sự chênh lệch về chất lượng đội hình là tương đối lớn. Nhiều khả năng dù đã chơi đầy cố gắng nhưng Magdeburg sẽ không thể làm được gì và chấp nhận bị loại.

Như nhận định ở trên, Leipzig là đội mạnh hơn nhiều so với Magdeburg khi nhìn vào hạng đấu mà 2 đội đang thi đấu cũng như thứ hạng của họ vào lúc này. Cộng với lợi thế sân nhà và phong độ cũng đang tốt hơn thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận này thuộc về Leipzig, chính vì vậy với tỉ lệ kèo đội chủ nhà chấp 1.75 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng mạnh thì cơ hội thắng cuộc lớn hơn.

Chọn: Leipzig

Soi kèo Tài xỉu Leipzig vs Magdeburg: 1.89*3.75*1.93

Các trận đấu của Magdeburg thời gian gần đây không trận nào có nhiều hơn 3 bàn thắng, trong khi đó hàng công Leipzig cũng chơi không khởi sắc ở các trận gần đây khi chỉ ghi 2 bàn ở 2 trận gần nhất. Đây là điều sẽ khiến trận đấu giữa 2 đội không quá nhiều bàn thắng được ghi nên với kèo tổng số bàn thắng là 3.75 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Leipzig vs Magdeburg: 1.84*0.75*2.00

Chủ nhà Leipzig sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Magdeburg và khả năng sẽ có bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Leipzig chấp 0.75 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến