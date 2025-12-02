Nhận định soi kèo Manchester United vs West Ham United lúc 03h00 ngày 5/12/2025

Soi kèo châu Á Manchester United vs West Ham United: 1.99*1.25*1.91

Manchester United, dưới sự dẫn dắt của HLV Rúben Amorim, đang trải qua một mùa giải không mấy ổn định. Vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 18 điểm phản ánh phần nào những khó khăn mà họ đang gặp phải. Mặc dù vậy, chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace gần đây cho thấy tinh thần chiến đấu và khả năng tấn công của “Quỷ Đỏ”. Điểm mạnh của Manchester United nằm ở sân nhà Old Trafford, nơi họ đã giành được 4 chiến thắng trong 6 trận gần nhất, cho thấy sự vững chắc và lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, hàng thủ của họ cần được củng cố khi đã để thủng lưới 19 bàn sau 12 trận đấu.

West Ham United, dưới sự dẫn dắt của Nuno Espírito Santo, đang đối mặt với một mùa giải khó khăn hơn. Vị trí thứ 17 và chỉ 11 điểm cho thấy những vấn đề mà “Búa tạ” đang gặp phải. Phong độ sân khách của họ đặc biệt đáng lo ngại, chỉ giành được 1 chiến thắng trong 6 trận. Hàng thủ của West Ham cũng đang là một vấn đề lớn khi đã để thủng lưới tới 25 bàn, trong khi hàng công chỉ ghi được 15 bàn. Thất bại 0-2 trước Liverpool đã phơi bày những điểm yếu này. Mặc dù vậy, chiến thắng trước Manchester United ở mùa giải trước cho thấy West Ham có khả năng gây bất ngờ trước các đối thủ mạnh.

Lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội cho thấy West Ham United có lợi thế nhỏ, với 3 chiến thắng so với 2 của Manchester United trong 5 lần chạm trán gần nhất. Đáng chú ý, West Ham đã giành chiến thắng 2-0 trong lần gặp nhau gần nhất tại Premier League trên sân Old Trafford. Tuy nhiên, Manchester United đã thắng trong cuộc đụng độ gần đây nhất với tỷ số 2-1 ở một giải đấu khác. Những kết quả này cho thấy sự cạnh tranh gay gắt và khó đoán giữa hai đội. Với kèo châu Á Manchester United chấp 1.25 trái, các nhà cái đánh giá cao khả năng chiến thắng của đội chủ nhà. Dựa trên phong độ sân nhà tốt và những màn trình diễn gần đây, Manchester United có nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này.

Chọn: Manchester United

Soi kèo tài xỉu Manchester United vs West Ham United: 1.84*3.0*2.04

Cả hai đội đều không có hàng công quá mạnh mẽ và hàng thủ của cả hai cũng không quá chắc chắn. Tuy nhiên, với tính chất quan trọng của trận đấu, khả năng cả hai đội sẽ chơi thận trọng hơn. Chuyên gia soi kèo Xoi Lac TV tin tưởng trận đấu sẽ về Xỉu.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo hiệp 1 Manchester United vs West Ham United: 1.95*0.5*1.95

Trong 45 phút thi đấu đầu tiên, Manchester United với phong độ ổn định cùng ưu thế sân nhà sẽ là đội chơi tốt hơn và tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý về phía của West Ham United. Bàn thắng sẽ sớm đến và hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía của Manchester United.

Chọn: Manchester United

Đội hình dự kiến Manchester United vs West Ham United

Dự đoán tỷ số Manchester United vs West Ham United

Manchester United 2-0 West Ham United (Chọn Manchester United và Xỉu trận).