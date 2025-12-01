Nhận định soi kèo Napoli vs Cagliari lúc 0h00 ngày 4/12/2025

Soi kèo châu Á Napoli vs Cagliari: 0.92*-1/1.5*0.93

Napoli sẽ tiếp đón Cagliari trên sân Stadio Diego Armando Maradona trong khuôn khổ vòng 16 Cúp Quốc Gia Ý. Với lợi thế về lực lượng, chiều sâu đội hình và đặc biệt là điểm tựa sân nhà, giới chuyên môn nhận định chiến thắng là mục tiêu hoàn toàn khả thi dành cho thầy trò HLV Antonio Conte.

Napoli dưới bàn tay huấn luyện của Antonio Conte đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Lối chơi kỷ luật, tốc độ và pressing tầm cao được vận hành mạch lạc hơn qua từng trận đấu. Ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua duy nhất 1 trận. Hàng công thi đấu bùng nổ, trong khi hệ thống phòng ngự dần trở nên chắc chắn và hiệu quả. Tinh thần thi đấu ổn định cùng quyết tâm tiến sâu tại Cúp Quốc Gia Ý khiến Napoli được đánh giá hoàn toàn vượt trội so với đối thủ ở trận đấu này.

Bên kia chiến tuyến Cagliari dưới sự chỉ đạo của HLV Fabio Pisacane lại đang thể hiện bộ mặt vô cùng thiếu ổn định. Đội khách chỉ có được 2 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại trong 5 trận gần nhất. Khả năng phòng ngự lỏng lẻo, tuyến giữa thiếu sự gắn kết và hàng công thiếu tính đột biến khiến Cagliari thường xuyên rơi vào thế bị động. Đặc biệt, mỗi khi phải thi đấu xa nhà, đội bóng này luôn gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi và chống đỡ áp lực từ đối thủ.

So sánh tương quan lực lượng, phong độ lẫn đẳng cấp, mọi yếu tố đều nghiêng mạnh về phía đội bóng vùng Naples. Nếu Napoli chơi đúng khả năng, việc giành chiến thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên là hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Chọn: Napoli

Soi kèo tài xỉu Napoli vs Cagliari: 0.92*2/2.5*0.93

Thống kê cho thấy Napoli ghi được 20 bàn thắng và để thủng lưới 11 bàn sau 13 vòng đấu, hiệu suất ghi bàn đạt mức cao và tương đối ổn định. Trong khi đó, Cagliari có 13 bàn thắng nhưng để thủng lưới tới 19 bàn, cho thấy khả năng phòng ngự yếu và dễ vỡ trận khi gặp sức ép lớn.

Với lối chơi tấn công máu lửa của Napoli, nếu đội chủ nhà sớm có bàn mở tỷ số, Cagliari buộc phải dâng cao nhằm tìm cơ hội gỡ hòa. Điều này sẽ tạo ra nhiều khoảng trống cho các mũi công tốc độ của Napoli khai thác.

Do đó, dự đoán trận đấu sẽ diễn ra với nhiều tình huống đôi công hấp dẫn và có nhiều bàn thắng được ghi.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Napoli vs Cagliari: 0.92*-0.5*0.93

Napoli thường nhập cuộc rất nhanh và chủ động. Thống kê cho thấy 4/5 trận gần nhất họ đều ghi bàn trong hiệp 1, thậm chí 3 lần trong số đó bàn thắng xuất hiện trong 20 phút đầu tiên. Khả năng gây sức ép tầm cao của Napoli thường khiến đối thủ dễ rơi vào trạng thái rối loạn và mắc sai lầm.

Ngược lại, Cagliari nhập cuộc chậm và thường bị động khi đối phương áp sát mạnh. Việc Cagliari phải chịu áp lực liên tục ngay sau tiếng còi khai cuộc có thể khiến đội khách sớm thủng lưới.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Napoli vs Cagliari:

Napoli: Updating

Cagliari: Updating

Napoli 4-1 Cagliari (Chọn Napoli – Tài cả trận).