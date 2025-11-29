Nhận định soi kèo Newcastle vs Tottenham lúc 3h15 ngày 3/12/2025

Soi kèo châu Á Newcastle vs Tottenham: Updating

Đội chủ nhà Newcastle sẽ tiếp đón Tottenham trên Sân St. James’ Park trong khuôn khổ vòng 13 giải bóng đá Ngoại Hạng Anh. Mặc dù sở hữu lợi thế sân nhà, nhưng trước một đối thủ được đánh giá cao hơn cả về phong độ, lực lượng lẫn sự ổn định trong lối chơi, nguy cơ trắng tay là điều Newcastle hoàn toàn có thể phải đối diện.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Eddie Howe, Newcastle đang thi đấu thiếu thuyết phục trong thời gian gần đây. Ở 5 trận gần nhất, họ chỉ giành được 3 chiến thắng 0 trận hòa và để thua tới 2 trận. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm cá nhân trong khi hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ ràng khiến Newcastle rơi tự do trên bảng xếp hạng. Sau 13 vòng đấu, đội chủ nhà Newcastle mới có 18 điểm, tạm đứng thứ 11, và không còn giữ được hình ảnh khó chịu như những mùa giải trước.

Dù được chơi trên sân nhà, Newcastle khó có thể lấn lướt trước đối thủ đang đạt phong độ tốt. Việc mất điểm hoặc thậm chí nhận thất bại là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi đội chủ nhà không tìm ra lời giải trong khâu phòng ngự.

Bên kia chiến tuyển, đội khách Tottenham dưới sự chỉ đạo của HLV Thomas Frank cũng đang thể hiện sự bất ổn định trong mùa giải năm nay. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ có 1 chiến thắng, 1 trận hòa và đã thua 3 trận. Dù chưa bùng nổ mạnh mẽ, nhưng sự chắc chắn trong cách thi đấu giúp Tottenham có được 18 điểm, tạm xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với Top 4 chỉ là 4 điểm, chính vì vậy đây là cơ hội tốt giúp Tottenham có được 3 điểm qua đó tiếp tục cuộc đua vô địch.

Hàng tiền vệ giàu tính sáng tạo cùng hàng công có khả năng tận dụng thời cơ tốt đang là điểm tựa lớn của Tottenham. Bên cạnh đó, bản lĩnh thi đấu sân khách Tottenham cũng được cải thiện đáng kể, cho thấy Tottenham hoàn toàn đủ khả năng ra về với 3 điểm.

Chọn: Tottenham

Soi kèo tài xỉu Newcastle vs Tottenham: Updating

Thống kê cho thấy Newcastle ghi được 17 bàn và để thủng lưới 16 bàn sau 13 vòng đấu. Trong khi đó, Tottenham ghi 20 bàn và thủng lưới 14 bàn cùng số trận. Hàng thủ của cả hai đội đều không mang lại sự yên tâm nhưng khả năng ghi bàn lại khá ổn định.

Cả hai đội đều sở hữu hàng công hoạt động hiệu quả nhưng hàng thủ chưa mang lại sự yên tâm, đặc biệt là Newcastle với số bàn thua cao. Tottenham lại có xu hướng đẩy cao đội hình từ sớm để tìm bàn thắng, trong khi Newcastle thường rơi vào trạng thái bị động khi chịu áp lực.

Nếu Tottenham sớm tìm được bàn mở tỷ số, trận đấu sẽ trở nên cởi mở hơn khi Newcastle buộc phải dâng cao đội hình đáp trả, tạo ra nhiều khoảng trống phía sau.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Newcastle vs Tottenham: Updating

Tottenham thường nhập cuộc nhanh và hiệu quả. 4/5 trận gần nhất họ đều mở tỷ số ngay trong hiệp 1, trong đó 3 bàn đến trong 20 phút đầu. Ngược lại, Newcastle nhập cuộc chậm, phối hợp thiếu mạch lạc và dễ mắc sai lầm khi đối phương pressing tầm cao.

Khả năng Tottenham vượt lên sớm trong hiệp 1 được đánh giá rất cao.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Newcastle vs Tottenham:

Newcastle: Updating

Tottenham: Updating

Newcastle 1-3 Tottenham (Chọn Tottenham– Tài cả trận).