Nhận định soi kèo Red Star Belgrade vs Cukaricki lúc 01h00 ngày 5/12/2025

  • 20:28 - 02/12/2025

Soi kèo Châu Á Red Star Belgrade vs Cukaricki: 1.91*2.25*1.81

Vòng 17 giải vô địch Serbia, Red Star Belgrade sẽ tiếp Cukaricki trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để đòi lại ngôi đầu bảng. Đây không phải trận đấu khó khăn và nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ có được điều mình cần.

Red Star Belgrade là đội bóng giàu truyền thống nhất của Serbia, họ vẫn thường vô địch quốc gia và hiện đang là đương kim vô địch. Mùa giải năm nay đương nhiên đội bóng của HLV Vladan Milojević muốn tiếp tục giành chéc vô địch. Red Star Belgrade vừa tụt xuống thứ 2 sau khi Partizan giành chiến thắng nên họ cần thắng trận đấu của mình để đòi lại ngôi đầu bảng. Trước đối thủ yếu hơn nhiều như Cukaricki thì đây không phải điều khó khăn, nhiều khả năng Red Star Belgrade sẽ dễ dàng có chiến thắng với tỉ số đậm.

Cukaricki đứng thứ 9 mùa giải trước, rõ ràng họ không phải đội bóng mạnh và có chất lượng đội hình yếu hơn nhiều so với các đội bóng hàng đầu như Red Star Belgrade. Mùa giải năm nay đội bóng của HLV Milan Lešnjak đang làm tốt hơn khi đứng vị trí thứ 6 nhưng phong độ của họ không tốt chút nào khi chỉ thắng 1 trong 5 vòng gần nhất. Các cầu thủ Cukaricki cần giành chiến thắng để có vị trí tốt hơn nhưng với việc phải đến làm khách trên sân đội bóng rất mạnh Red Star Belgrade thì xem ra cơ hội có điểm không cao. Nhiều khả năng Cukaricki sẽ không thể hiện được nhiều và để thua với tỉ số đậm.

Red Star Belgrade thắng Cukarickia trong cả 3 trận đối đầu gần nhất đều với cách biệt 3 bàn, con số thể hiện rõ sự áp đảo của đội chủ nhà. Vậy nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận này lại thuộc về đội bóng mạnh hơn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Red Star Belgrade chấp 2.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Red Star Belgrade

Soi kèo Tài xỉu Red Star Belgrade vs Cukaricki: 1.87*3.75*1.85

3 trận đối đầu gần nhất giữa Red Star Belgrade và Cukaricki có đến 17 bàn thắng được ghi, con số rất cao. Trong bối cảnh hàng công của cả 2 đội đều ghi bàn ổn định thì trận đấu sắp tới cũng sẽ có nhiều bàn thắng được ghi. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 3.75 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Tỉ lệ kèo Red Star Belgrade vs Cukaricki

Soi kèo Hiệp 1 Red Star Belgrade vs Cukaricki: 1.90*1*1.82

Trong 45 phút đầu tiên chủ nhà Red Star Belgrade sẽ là đội chơi tốt hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành đội khách Cukaricki và khả năng sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Red Star Belgrade chấp 1 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Dự đoán tỉ số trận đấu: Red Star Belgrade 4 – 1 Cukaricki (Chọn Red Star Belgrade và Tài trận)

