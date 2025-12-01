Nhận định soi kèo Union Berlin vs Bayern lúc 2h45 ngày 4/12/2025

Soi kèo châu Á Union Berlin vs Bayern: 0.92*1.5/2*0.93

Đội chủ nhà Union Berlin sẽ tiếp đón Bayern trên Sân Alten Förstereitrong khuôn khổ vòng 16 Cup Quốc Gia Đức. Mặc dù sở hữu lợi thế sân nhà, nhưng trước một đối thủ được đánh giá cao hơn cả về phong độ, lực lượng lẫn sự ổn định trong lối chơi, nguy cơ trắng tay là điều Union Berlin hoàn toàn có thể phải đối diện.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Steffen Baumgart, Union Berlin đang thi đấu thiếu thuyết phục trong thời gian gần đây. Ở 5 trận gần nhất, họ chỉ giành được 1 chiến thắng 2 trận hòa và để thua tới 2 trận. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm cá nhân trong khi hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ ràng khiến Union Berlin rơi tự do trên bảng xếp hạng. Sau 12 vòng đấu, đội chủ nhà Union Berlin mới có 15 điểm, tạm đứng thứ 11, và không còn giữ được hình ảnh khó chịu như những mùa giải trước.

Dù được chơi trên sân nhà, Union Berlin khó có thể lấn lướt trước đối thủ đang đạt phong độ tốt. Việc mất điểm hoặc thậm chí nhận thất bại là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi đội chủ nhà không tìm ra lời giải trong khâu phòng ngự.

Bên kia chiến tuyển, đội khách Bayern dưới sự chỉ đạo của HLV Vincent Kompany lại đang thể hiện sự ổn định trong mùa giải năm nay. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ có 4 chiến thắng, 1 trận hòa và không để thua trận nào. Đội khách đang là đối thủ không một câu lạc bộ nào của Đức muốn gặp ngay thời điểm hiện tại. Phong độ cùng dàn cầu thủ chất lượng giúp Vincent Kompany và các học trò đang là ứng cử viên cho ngôi vô địch mùa giải năm nay.

Hàng tiền vệ giàu tính sáng tạo cùng hàng công có khả năng tận dụng thời cơ tốt đang là điểm tựa lớn của Bayern. Bên cạnh đó, bản lĩnh thi đấu sân khách Bayern cũng được cải thiện đáng kể, cho thấy Bayern hoàn toàn đủ khả năng ra về với chiến thắng trong trận đấu này.

Chọn: Bayern

Soi kèo tài xỉu Union Berlin vs Bayern: 0.92*3/3.5*0.93

Thống kê cho thấy Union Berlin ghi được 15 bàn và để thủng lưới 19 bàn sau 12 vòng đấu. Trong khi đó, Bayern ghi 44 bàn và thủng lưới 9 bàn cùng số trận. Hàng thủ của cả hai đội đều không mang lại sự yên tâm nhưng khả năng ghi bàn lại khá ổn định.

Cả hai đội đều sở hữu hàng công hoạt động hiệu quả nhưng hàng thủ chưa mang lại sự yên tâm, đặc biệt là Union Berlin với số bàn thua cao. Bayern lại có xu hướng đẩy cao đội hình từ sớm để tìm bàn thắng, trong khi Union Berlin thường rơi vào trạng thái bị động khi chịu áp lực.

Nếu Bayern sớm tìm được bàn mở tỷ số, trận đấu sẽ trở nên cởi mở hơn khi Union Berlin buộc phải dâng cao đội hình đáp trả, tạo ra nhiều khoảng trống phía sau.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Union Berlin vs Bayern: 0.92*0.5/1*0.93

Bayern thường nhập cuộc nhanh và hiệu quả. 4/5 trận gần nhất họ đều mở tỷ số ngay trong hiệp 1, trong đó 3 bàn đến trong 20 phút đầu. Ngược lại, Union Berlin nhập cuộc chậm, phối hợp thiếu mạch lạc và dễ mắc sai lầm khi đối phương pressing tầm cao.

Khả năng Bayern vượt lên sớm trong hiệp 1 được đánh giá rất cao.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Union Berlin vs Bayern:

Union Berlin: Updating

Bayern: Updating

Union Berlin 1-4 Bayern (Chọn Bayern– Tài cả trận).