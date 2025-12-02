Nhận định soi kèo Vitesse vs De Graafschap lúc 02h00 ngày 5/12/2025

Soi kèo Châu Á Vitesse vs De Graafschap: 1.99*-0.25*1.85

Vòng 18 giải hạng nhì Hà Lan, Vitesse sẽ tiếp De Graafschap trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để hy vọng thoát khỏi vị trí cuối bảng. Tuy nhiên trước đối thủ mạnh hơn thì xem ra điều này khó thành hiện thực.

Vitesse không phải đội bóng mạnh của Hà Lan, họ gặp nhiều rắc rối liên quan đến các vấn đề ngoài sân cỏ nên mùa giải này bị trừ 12 điểm và đang đứng cuối trên bảng xếp hạng. Dù đứng cuối nhưng rõ ràng so với các đội bên cạnh thì Vitesse không hề yếu, họ kém đội đứng trên 2 điểm nhưng còn đá ít hơn 2 trận nên việc thoát khỏi vị trí cuối bảng nằm trong tầm tay của đội bóng này. Điều mà các cầu thủ Vitesse cần làm giành chiến thắng trong trận đấu của mình ở vòng đấu thứ 18 này, tuy nhiên đối thủ của họ lại là De Graafschap nên việc có điểm không phải việc dễ dàng. Rất có thể Vitesse sẽ để thua trận này.

De Graafschap đứng thứ 6 mùa giải trước tại giải hạng nhì, mùa giải năm nay đội bóng của HLV Marinus Dijkhuizen muốn làm tốt hơn để nuôi hy vọng thăng hạng. So với mục tiêu đó thì việc đang đứng 5 ở thời điểm hiện tại không phải vị trí tồi nhưng họ cần chơi tốt hơn nữa trong các trận đấu sắp tới. Các cầu thủ De Graadschap đang có phong độ tốt khi thắng 4/5 vòng gần nhất và họ rất tự tin khi bước vào vòng đấu thứ 18 này. Đến làm khách trên sân của Vitesse không phải trận đấu khó khăn, nhiều khả năng De Graafschap sẽ biết cách tận dụng cơ hội để ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Như nhận định ở trên, De Graafschap là đội bóng được đánh giá cao hơn. Họ cũng đang có phong độ cao hơn so với Vitesse (thắng 4, thua 1 trong 5 vòng gần nhất so với thắng 2, hòa 1, thua 2). Đây là điều sẽ giúp đội khách chơi tốt hơn và giành chiến thắng ở lần gặp nhau sắp tới. Nên với tỉ lệ kèo De Graafschap chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội khách thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: De Graafschap

Soi kèo Tài xỉu Vitesse vs De Graafschap: 1.84*3*1.98

Có 18 bàn thắng được ghi trong 5 trận gần nhất của De Graafschap, con số tương đối cao. Trong khi đó Vitesse chơi tấn công không đến nỗi nào nhưng cũng hay để thủng lưới nên trận đấu giữa 2 đội được dự đoán có khá nhiều bàn thắng được ghi. Nên với kèo tổng số bàn thắng là 3 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Vitesse vs De Graafschap: 1.73*-0.25*2.12

45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra khá hấp dẫn với nhiều cơ hội ghi bàn được cả Vitesse và De Graafschap tạo ra về phía khung thành của nhau. Với thế trận này thì khả năng cả 2 đội đều ghi bàn để bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo De Graafschap chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Vitesse thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến