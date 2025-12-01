Nhận định soi kèo Wolves vs Nottingham lúc 02h30 ngày 4/12/2025

Soi kèo Châu Á Wolves vs Nottingham: 1.94*-0.25*1.96

Vòng 14 Premier League, Wolves sẽ tiếp Nottingham trên sân nhà với mục tiêu giành điểm sau chuỗi trận đấu thua liên tục. Đội chủ nhà cần chơi tốt và tập trung thì mới có hy vọng đạt được mục đích.

Wolves đang đứng cuối bảng với chỉ 2 điểm từ 2 trận hòa, họ là đội duy nhất chưa thắng trận nào từ đầu mùa giải và đã phải thay huấn luyện viên để hy vọng trụ hạng. HLV Rob Edwards mới nắm quyền tuy chưa thể giúp “Bầy sói” có điểm số nhưng đã có những dấu hiệu tích cực từ lối chơi của đội bóng này khi họ đã thủng lưới ít hơn. Vòng đấu trước các cầu thủ Wolves chút nữa để có thể có điểm trước Aston Villa và họ đặt mục tiêu làm được điều đó khi đón tiếp Nottingham ở vòng đấu thứ 14. Trước đối thủ không mạnh ở mặt trận tấn công thì nhiều khả năng Wolves sẽ có điểm ở trận đấu này.

Nottingham sau chuỗi trận thành công cùng tân HLV Nuno Santo đã để thua ở vòng đấu trước, trận thua ngay trên sân nhà khiến họ chưa thể cải thiện thứ hạng của mình và vẫn đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng. Rõ ràng Nottingham chưa an toàn trong cuộc đua trj hạng và họ cần một kết quả tốt ở vòng đấu thứ 14 này. Họ có cơ hội làm điều đó khi đến làm khách trên sân của Wolves nhưng trước đối thủ đang rất quyết tâm có điểm và có dấu hiệu chơi tốt lên thì hàng công của Nottingham được dự đoán gặp nhiều khó khăn, nhiều khả năng họ sẽ chỉ có 1 trận hòa ở cuộc đấu này.

Wolves hòa Nottingham 4/5 trận gặp nhau gần nhất, trong bối cảnh đội chủ nhà rất quyết tâm có điểm và có tinh thần tốt hơn sau khi thay HLV thì rất có thể họ gây ra nhiều khó khăn cho Nottingham để trận đấu kết thúc với tỉ số hòa. Chinh vì vậy với tỉ lệ kèo Nottingham chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Wolves thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Wolves

Soi kèo Tài xỉu Wolves vs Nottingham: 1.84*2.25*2.04

Như nhận định ở trên, hàng công Wolves vẫn chơi tệ khi không thể ghi bàn nhưng hàng thủ của họ đã chơi ổn hơn rất nhiều sau khi thay HLV, bằng chứng là việc chỉ để lọt lưới 1 bàn ở vòng trước và số bàn thua giảm dần ở 3 vòng gần đây. Đây là điều khiến hàng công không mạnh của Nottingham gặp nhiều khó khăn và trận đấu không có bàn thắng nào được ghi. Nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Wolves vs Nottingham: 2.29*0*1.67

Wolves với tinh thần quyết tâm cao sẽ là những người chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn nhưng rất có thể hàng công yếu kém sẽ khiến không có bàn thắng nào được ghi. Chính vì vậy với kèo hiệp 1 là 0 thì người chơi nên chọn kèo Hòa cho nửa đầu trận đấu này.

Đội hình dự kiến