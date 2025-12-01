Palmer báo tín hiệu lạc quan cho Chelsea trước giai đoạn then chốt.

Chelsea vừa nhận cú hích lớn về lực lượng khi Cole Palmer đã trở lại tập luyện bình thường, bất chấp việc tiền vệ trẻ vẫn phải mang giày bảo vệ vì một chấn thương nhẹ ở ngón chân. Sự xuất hiện của anh trên sân tập giúp HLV và người hâm mộ phần nào yên tâm trước chuỗi trận quan trọng sắp tới.

Palmer báo tín hiệu lạc quan

Nguồn tin của Xoilac TV xác nhận, trước khi gặp sự cố nhỏ này, Palmer đã phải trải qua nhiều tháng vật lộn với vấn đề ở háng, khiến anh hầu như không có cơ hội ra sân trong giai đoạn đầu mùa giải mới. Từ đầu mùa 2025/26, tiền vệ người Anh chỉ kịp góp mặt trong bốn trận đấu, một con số khiêm tốn so với kỳ vọng mà CLB đặt vào anh.

Sự cố với ngón chân của Palmer diễn ra khá bất ngờ khi anh va phải một vật trong lúc sinh hoạt tại nhà. Đồng đội Marc Cucurella thậm chí còn đùa rằng đó có thể là “tai nạn do thua FIFA”, khiến phòng thay đồ thêm phần rôm rả. Tuy vậy, đội ngũ y tế xác nhận đây chỉ là chấn thương rất nhẹ và không ảnh hưởng lâu dài.

Trong buổi tập mới nhất vào đầu tuần, Palmer đã có thể thực hiện trọn vẹn giáo án của toàn đội. Anh di chuyển, phối hợp và xử lý bóng mà không gặp trở ngại rõ rệt nào. Điều này mở ra hy vọng rằng cầu thủ 23 tuổi đang tiến gần đến ngày trở lại thi đấu sau quãng thời gian dài đứng ngoài.

Dù vậy, khả năng Palmer ra sân ở trận gặp Barcelona tại Champions League vẫn còn bỏ ngỏ. Chelsea không muốn vội vàng, tránh nguy cơ tái phát chấn thương khi mùa giải chỉ mới đi qua giai đoạn đầu. Nhưng với tốc độ hồi phục hiện tại, anh được kỳ vọng sẽ sẵn sàng cho cuộc đối đầu then chốt với Arsenal vào cuối tuần.

HLV trưởng Chelsea chia sẻ rằng đội vẫn đang theo dõi sát sao quá trình hồi phục của Palmer. Ông nhấn mạnh việc cầu thủ này mang giày bảo vệ chỉ là biện pháp thận trọng và hiện tại chưa có mốc thời gian cụ thể cho việc tái xuất. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italy tin rằng thời điểm Palmer trở lại chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn.

Sự trở lại của Palmer có ý nghĩa rất lớn với Chelsea, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đang thiếu sự sáng tạo ở tuyến giữa. Khả năng xử lý tinh tế, tầm nhìn và những bước đột phá của anh được xem là chìa khóa giúp đoàn quân áo xanh cải thiện hiệu quả tấn công.

Dù Chelsea vẫn phải quan sát kỹ để tránh mọi rủi ro liên quan đến chấn thương cũ, việc Palmer tập luyện bình thường đã đem đến niềm tin đáng kể cho người hâm mộ. Anh đang cho thấy tinh thần hồi phục mạnh mẽ và khát khao trở lại đúng lúc đội bóng cần nhất.

Chelsea kỳ vọng rằng khi lấy lại cảm giác tốt nhất, Palmer sẽ tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng giúp họ vượt qua giai đoạn lịch thi đấu dày đặc phía trước.