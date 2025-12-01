U22 Việt Nam điều chỉnh kế hoạch trước thềm khởi tranh SEA Games 33.

U22 Việt Nam đã có động thái thay đổi lịch trình đầy bất ngờ khi ban huấn luyện quyết định rút ngắn thời gian tập luyện trong nước và sang Thái Lan sớm hơn một ngày để hoàn thiện sự chuẩn bị cho SEA Games 33. Động thái này cho thấy HLV Kim Sang Sik muốn đội có thêm thời gian thích nghi với điều kiện thi đấu tại nước bạn.

U22 Việt Nam điều chỉnh kế hoạch phút chót trước khi sang Thái Lan dự SEA Games 33

Như Xoilacz đã đưa tin, chiều 24/11, đội bắt đầu buổi tập đầu tiên tại sân Bà Rịa, mở màn cho giai đoạn chuẩn bị quan trọng. Theo kế hoạch cũ, toàn đội sẽ di chuyển vào ngày 1/12, nhưng kế hoạch mới cho phép đội khởi hành từ trưa 31/11 nhằm có thêm buổi tập làm quen sân bãi ngay tại Thái Lan. Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi ban huấn luyện đánh giá cần rút ngắn thời gian rèn quân trong nước để tăng cường sự chủ động trong giai đoạn tiền giải.

Do không có đường bay thẳng từ Việt Nam đến Songkhla – nơi bảng B diễn ra – hành trình của U22 Việt Nam sẽ chia thành hai chặng. Đầu tiên, đội bay từ TP.HCM đến Bangkok, trước khi nối chuyến vào buổi chiều để đến Hat Yai, điểm đến gần Songkhla nhất. Dự kiến, toàn đội sẽ có mặt tại đây vào lúc 18h30, sau gần một ngày di chuyển.

Trong khi đó, tình hình thời tiết tại Songkhla hiện đang gây nhiều lo lắng. Khu vực này chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn và lũ lụt trong những ngày qua. Dù sân Tinsulanon – nơi U22 Việt Nam thi đấu vòng bảng – chưa bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng sự bất ổn của thời tiết khiến người hâm mộ lo ngại về công tác tổ chức cũng như điều kiện thi đấu.

Ở buổi tập đầu tiên tại Bà Rịa Vũng Tàu, HLV Kim Sang Sik đã có 25 trong tổng số 28 cầu thủ được triệu tập. Những cầu thủ trở lại sau lượt trận vòng 1/8 Cúp Quốc gia chỉ tập nhẹ để hồi phục thể trạng. Ba cầu thủ còn lại gồm Phạm Lý Đức, Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc sẽ góp mặt vào ngày 28/11, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở AFC Champions League Two cùng CLB CAHN.

Sự trở lại sớm hơn dự kiến của Đình Bắc và Minh Phúc được xem là tín hiệu tích cực cho đội tuyển trẻ. Ban đầu, bộ đôi này chỉ có thể hội quân vào ngày 4/12, sau trận đấu của CAHN tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Việc được tăng thêm thời gian tập luyện giúp HLV Kim Sang Sik có cơ hội đánh giá phong độ và phân bổ nhân sự hợp lý hơn trước khi chốt danh sách cuối cùng.

Trong những ngày còn lại tại Việt Nam, U22 Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung vào xây dựng mảng miếng chiến thuật, rà soát phong độ cá nhân và định hình bộ khung đội hình. Trước khi di chuyển sang Thái Lan, ban huấn luyện sẽ rút danh sách xuống còn 23 cầu thủ – lực lượng chính thức tham dự SEA Games 33 với mục tiêu tiến sâu ở giải đấu năm nay.