U22 Việt Nam rút gọn lực lượng cho SEA Games 33.

U22 Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất trước thềm SEA Games 33 và điều đó đồng nghĩa HLV Kim Sang Sik sẽ phải đưa ra những lựa chọn mang tính quyết định. Với 28 cầu thủ đang tập trung, nhà cầm quân người Hàn Quốc buộc phải loại 5 gương mặt trước khi toàn đội lên đường sang Thái Lan.

U22 Việt Nam chuẩn bị rút gọn lực lượng, HLV Kim Sang Sik sắp chốt danh sách SEA Games 33

Theo nguồn tin của Xoilac TV, đợt hội quân lần này diễn ra tại Vũng Tàu – nơi có điều kiện thời tiết gần tương đồng với Thái Lan. Đây là lý do ban huấn luyện chọn làm địa điểm tập luyện nhằm giúp cầu thủ nhanh chóng thích nghi với khí hậu và nền nhiệt cao, tạo đà thuận lợi cho những ngày tranh tài sắp tới.

So với những đợt tập trung trước, danh sách lần này có sự pha trộn giữa bộ khung quen thuộc và các cầu thủ mới được thử sức. Ba gương mặt đáng chú ý của CLB Ninh Bình gồm Nguyễn Lê Phát, Trần Thành Trung và Nguyễn Đức Việt được trao cơ hội nhằm thể hiện năng lực. Bên cạnh đó, sự trở lại của Bùi Vĩ Hào sau chấn thương dài hạn cũng giúp hàng công có thêm phương án chất lượng.

Tuy nhiên, U22 Việt Nam cũng phải nhận tin không vui khi tiền vệ Nguyễn Văn Trường buộc phải rời đội sớm. Anh gặp chấn thương nặng từ Panda Cup và không thể kịp hồi phục cho chiến dịch SEA Games, để lại khoảng trống đáng kể ở khu trung tuyến.

Theo quy định giải đấu, HLV Kim Sang Sik chỉ được phép mang theo 23 cầu thủ. Điều này khiến cuộc cạnh tranh suất dự SEA Games trở nên căng thẳng hơn, nhất là với nhóm tân binh. Trong khi đó, nhiều trụ cột của đội gần như chắc suất nếu không dính chấn thương phút chót.

Những cái tên như Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Viktor, Nguyễn Phi Hoàng hay Nguyễn Thanh Nhàn đều đã ghi dấu ấn trong nhiều giải đấu suốt năm 2025. Một số thậm chí còn được HLV Kim Sang Sik gọi lên ĐTQG trong các đợt FIFA Days, cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối từ ban huấn luyện.

Ở chiều ngược lại, những cầu thủ mới như Lê Phát, Thành Trung, Đức Việt, Quốc Cường hay cả Vĩ Hào dù có tiềm năng nhưng vẫn phải nỗ lực hết mình nếu muốn cạnh tranh suất đi Thái Lan. Họ không chỉ phải chứng minh phong độ mà còn cần hòa nhập nhanh với lối chơi mà HLV Kim Sang Sik đang xây dựng.

Trong quãng thời gian còn lại tại Việt Nam, toàn đội sẽ tiếp tục rèn chiến thuật, hoàn thiện các mảng miếng phối hợp và đánh giá khả năng từng vị trí. Đây là giai đoạn then chốt để ban huấn luyện xác định bộ khung tốt nhất.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ tập luyện tại Vũng Tàu đến ngày 1/12 trước khi di chuyển sang Thái Lan. Đội sẽ bắt đầu chiến dịch SEA Games 33 bằng trận gặp Lào ngày 4/12, sau đó có quãng nghỉ 7 ngày trước khi bước vào trận đấu thứ hai với Malaysia vào ngày 11/12.