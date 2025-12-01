Trang chủ  /  Tin Tức Mới Nhất  /  Vĩ Hào chỉ ra hai đối thủ lớn nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 33

U22 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Vũng Tàu trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho SEA Games 33, và tiền đạo Bùi Vĩ Hào là một trong những gương mặt được chú ý nhất. Sau thời gian dài điều trị chấn thương, anh trở lại đội hình với quyết tâm cao và không ngần ngại nêu quan điểm về cuộc đua vô địch tại kỳ Đại hội năm nay.

Trong buổi chia sẻ với Xoilacz, Vĩ Hào bày tỏ sự trân trọng khi được gọi trở lại khoác áo U22 Việt Nam. Anh thừa nhận tám tháng vắng bóng sân cỏ là giai đoạn đầy thử thách, và việc xuất hiện trở lại ở đợt hội quân lần này mang nhiều ý nghĩa đặc biệt vì đây là kỳ SEA Games cuối cùng mà anh còn đủ điều kiện tham dự theo độ tuổi.

Nhìn lại chặng đường tại Panda Cup 2025, nơi anh được vào sân tổng cộng hai trận, Vĩ Hào cho biết đây là thời gian quý giá giúp anh lấy lại cảm giác bóng sau thời gian dài không thi đấu. Theo tiết lộ của tiền đạo sinh năm 2003, thể trạng hiện tại của anh đã đạt khoảng 90%, và mục tiêu của anh là đạt trạng thái tốt nhất trước ngày chốt danh sách dự SEA Games.

Dù U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu chỉ có hai đối thủ là Lào và Malaysia, Vĩ Hào cho rằng đó chưa phải thử thách lớn nhất. Khi đánh giá về khả năng cạnh tranh tấm HCV, anh thẳng thắn chỉ ra Thái Lan và Indonesia mới là hai đối trọng mà Việt Nam cần đặc biệt đề phòng. Đây đều là những đội bóng có truyền thống mạnh ở lứa U22 và luôn tạo ra cuộc đua gay cấn tại các kỳ SEA Games gần đây.

Dù vậy, Vĩ Hào cho rằng việc dự đoán sức mạnh đối thủ năm nay không hề dễ dàng. Anh tin rằng cả bốn đội mạnh trong khu vực đều có sự thay đổi về nhân sự, đồng thời điều quan trọng nhất là U22 Việt Nam phải duy trì sự tập trung và quyết tâm để vượt qua mọi đối thủ, bất kể tên tuổi.

Trong giai đoạn tập luyện tại Vũng Tàu, ban huấn luyện hướng đến mục tiêu giúp các cầu thủ thích nghi với thời tiết tương tự Thái Lan. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng bởi điều kiện khí hậu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực thi đấu, nhất là với lịch thi đấu dày đặc của môn bóng đá nam.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại đây đến hết ngày 30/11 trước khi di chuyển sang Thái Lan vào ngày 1/12. Toàn đội sẽ có vài buổi tập làm quen sân trước khi bước vào hành trình SEA Games 33, nơi mục tiêu duy nhất mà thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng đến là cạnh tranh tấm HCV.

